El Senado plantea un choque con el Congreso y el Gobierno por la ley estrella de Bolaños El PP denuncia que en la ley de eficiencia jurídica el Ejecutivo no incluyó la subida dos grupos de jueces que subsanó en el BOE y en el BOCG como si fuera un error ortográfico en vez de hacerlo con una nueva norma

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 4 de febrero 2025, 11:38 Comenta Compartir

El PP no afloja en el Senado y está dispuesto a hacer valer de nuevo su mayoría ãbsoluta para plantar batalla por la de la Ley Orgánica sobre la Eficiencia de la Justicia, la norma estrella del ministro Félix Bolaños. Seis semanas después de que ... el Gobierno consiguiese salvar in extremis la ley tras llegar a un acuerdo con Podemos para que le ayudara a levantar el veto de la Cámara alta, el partido de Alberto Núñez Feijóo llevará al pleno del 11 de febrero el requerimiento al Ejecutivo y al Congreso para revocar la corrección de errores introducidas en ella. Los populares alegan en su escrito, según ha confirmado este periódico, que ambos órganos han hecho «un mal uso» de su capacidad de «corrección de errores» al publicar en el BOE y en el BOGC «un texto no aprobado por el Parlamento».

El primer partido de la oposición argumenta su decisión en que la norma fue aprobada en las Cortes sin recoger los complementos salariales de un subgrupo y un grupo de jueces. A pesar de ello, el ministro Bolaños y la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, sí lo incluyeron días después en el BOE y el BOCG utilizando la vía de la corrección de errores permitida solo para las modificaciones ortográficas y no para una modificación sustantiva de la ley. «Solo una ley pude modificar otra», denuncian desde el grupo popular en el Senado. «Esta es una muestra más del intento de Sánchez de gobernar a espaldas del Parlamento», afirmó este martes la portavoz del PP, Alicia García, tras la reunión de la Junta de Portavoces. Denunció nuevamente las tácticas «fraudulentas» que emplea el Gobierno para legislar modificando en este caso un texto diferente respecto a lo aprobado en el Parlamento utilizando, «de forma irregular», la corrección de errores porque «no corregía ningún error técnico, terminológico o gramatical», sino una modificación sustantiva de la ley. Una vía que aplicaron también, denunció la senadora popular, para «falsear» tres textos oficiales: los que afectan al Informe de la ponencia, al dictamen de la comisión de Justicia del Congreso, y al texto legal votado por los diputados en el pleno. Tercer choque institucional En el caso de que finalmente el Congreso y el Gobierno desoigan este requerimiento oficial, el PP ha adelantado su intención de hacer uso de su mayoría absoluta y plantear «un conflicto de atribuciones» que podría acabar resolviendo el Tribunal Constitucional. Sería el tercer conflicto de competencias que presenta el Senado contra la Cámara baja en lo que va de legislatura. El primero choque institucional fue impulsado por los conservadores a colación de la ley de amnistía, aunque finalmente decidieron dejar sin efecto esta medida y no lo elevaron al tribunal de garantías. Sin embargo, los de Feijóo sí que optaron por seguir adelante con este choque institucional en el caso de la conocida como 'ley Txapote'. El presidente del Senado, Pedro Rollán, acusó de «arbitrariedad» y de «invasión competencial» a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al dar por aprobada una ley que beneficiaba a presos de ETA sometiéndose a las «instrucciones» del Gobierno

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión