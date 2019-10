Sánchez promete un «plan» para ser investido ya en el mes de diciembre El líder del PSOE avanza su deseo de seguir contando en el Gobierno con Calviño, Montero, Duque, Robles y Marlaska PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 9 octubre 2019, 11:05

Las encuestas no sonríen al PSOE pero su ventaja respecto a su inmediato competidor, el PP, sigue siendo lo suficientemente amplia como para dar por sentado que volverá a ser el único partido con posibilidades de formar Gobierno tras el 10 de noviembre. Y a esa baza se aferrará Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo en funciones aseguró hoy que tiene un «plan» para poder ser investido ya en el mes de diciembre y que su intención es presentar el techo de gasto en enero, para ir agilizando la tramitación de los Presupuestos para 2020. El domingo, según dijo, dará los detalles.

La idea de Sánchez es que los diputados ni siquiera puedan disfrutar de sus vacaciones a finales de diciembre y que el Congreso habilite el primer mes del año -en el que habitualmente no hay periodo de sesiones-para trabajar. La constitución de la Cámara está prevista para el 3 de diciembre y a partir de ahí la vida parlamentaria podría activarse, aunque los ritmos tras una convocatoria electoral suelen ser otros. En esta ocasión, el líder de los socialistas es consciente del hartazgo incluso (o especialmente) entre sus propios votantes y, en una entrevista en Telecinco, ha querido lanzar una señal de acción.

A estas alturas, en el PSOE ya asumen que sus resultados no mejorarán sustancialmente en las próximas elecciones y que si suben moderadamente en escaños no será porque hayan conseguido ganar seguidores sino porque la caída de Ciudadanos y de Podemos le beneficiará en el reparto, gracias a un sistema electoral en el que la barrera real para conseguir un diputado supera en muchas circunscripciones el 10% del voto. Pero Sánchez da por sentado que esta vez nadie se puede permitir el bloqueo porque los españoles no consentirían unas terceras elecciones (algo a lo que, sin embargo, él sí estuvo dispuesto a ir en 2016).

Continuidad

El jefe del Ejecutivo en funciones aseguró hoy que, pese a las críticas de Pablo Iglesias, él nunca ha tenido ningún problema para «compartir» el Gobierno según en qué condiciones. Pero de sus palabras cabe colegir que sigue soñando con un equipo monocolor y que se mira en el espejo del portugués António Costa. Lo que pretenden es que se le permita gobernar en minoría para alcanzar acuerdos a izquierda y derecha; con unos sobre política social, con otros sobre asuntos de Estado.

Lo que vende, en todo caso, es continuidad. Con una salvedad: ahora dice no querer saber nada de los independentistas que le ayudaron a llegar a la Moncloa con la moción de censura contra Mariano Rajoy. Según adelantó, su intención es seguir contando al menos con la ministra de Economía, Nadia Calviño; la de Hacienda, María Jesús Montero; la de Defensa, Margarita Robles; el de Ciencia, Pedro Duque, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Creo que hemos hecho un Gobierno abierto con muchos perfiles independientes -argumentó- y que están respondiendo bien»