El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin este domingo. Efe

Sánchez mide su entereza con el órdago de Junts, su cita en el Senado y el juicio al fiscal general

Moncloa, que afronta ocho días de test de estrés, asimila el interrogatorio en la 'comisión Koldo' a un debate sobre el estado de la nación

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La sonrisa aflora en Moncloa cuando se pregunta por la severidad del trance que atraviesa el Gobierno, con el país político en ascuas ante ... el alcance que pueda tener el órdago que Carles Puigdemont concretará este lunes en la cumbre con la dirección de Junts en Perpiñán, en el sur francés. «Qué pronto se nos ha olvidado» el prolegómeno del verano, apuntan en el entorno de Pedro Sánchez, en alusión a las semanas en las que el padecimiento en el Gobierno y el PSOE por el reventón del 'escándalo Cerdán' no hallaba respiro. Pero como él mismo se autoimpuso, Sánchez llegó vivo al estío, sobrevino la crisis de los incendios forestales y el PP vio cómo el inicio del curso se focalizaba en la ebullición de Vox en las encuentas y en asuntos –Gaza, el aborto– divisivos para los de Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  3. 3

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  4. 4 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  5. 5

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  6. 6

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  7. 7

    La extraña estrategia política del PSOE de Castilla y León
  8. 8

    Nano Arranz: «No soy de probar tapas nuevas pero en Los Zagales siempre me fío»
  9. 9 Herido un niño de seis años en una colisión entre dos turismos en La Avenida de Salamanca
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez mide su entereza con el órdago de Junts, su cita en el Senado y el juicio al fiscal general

Sánchez mide su entereza con el órdago de Junts, su cita en el Senado y el juicio al fiscal general