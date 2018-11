Salida inevitable La dimisión de Cospedal no libra a Pablo Casado de la carga heredada al haber llegado a la presidencia del PP gracias a su apoyo Efe EL NORTE Valladolid Martes, 6 noviembre 2018, 08:50

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, optó ayer por dimitir de su vocalía en la Ejecutiva popular para que las revelaciones sobre sus contactos con el excomisario José Manuel Villarejo no afecten al partido, mientras reivindica lo que hizo como parte de sus obligaciones. Se trata de una decisión calcada a la que otros dirigentes del Partido Popular adoptaron con anterioridad: renunciar primero al cargo interno, para ganar tiempo antes de darse de baja de su puesto institucional. Con la dimisión como integrante de la dirección ejecutiva popular, Cospedal se apartó ayer del camino de Pablo Casado. Es lógico pensar que adoptó su decisión en contacto con la actual cúpula del PP, cuando el daño ya estaba hecho y cuando probablemente vaya a más a poco que Villarejo se empeñe en ello. La afiliación popular y sus miles de cargos públicos no pueden olvidar que María Dolores de Cospedal se postuló hace tan solo unos meses para ser su presidenta, y como tal candidata a la presidencia del Gobierno. Quien pareció jactarse de pasar página respecto a las andanzas de Bárcenas y Correa como segunda de Rajoy, trató al mismo tiempo de ganarse el favor del partido minimizando los efectos políticos y judiciales de la corrupción, empleando o intentando emplear artes inadmisibles desde el punto de vista de la ética democrática, y hasta susceptibles de ser denunciadas ante la Justicia. Ni siquiera la propia Cospedal puede estar segura de hasta dónde alcanzarán las revelaciones sobre sus actuaciones con el propósito de ocultar responsabilidades y culpas que afectaban al partido de la que fue designada secretaria general. Ejecutoria que adquiere especial relevancia visto el afán con que la todavía diputada popular quiso simultanear su cargo interno con la presidencia de Castilla-La Mancha primero y con la cartera de Defensa después. Pablo Casado no podrá desprenderse de la sombra que la corrupción extiende sobre el pasado del PP en lo que reste de legislatura y más; ni podrá librarse de la constatación de que su partido trató de encubrir las irregularidades o de entorpecer las instrucciones judiciales, mientras deploraba públicamente la lentitud a la que avanzaban los procedimientos abiertos contra algunos de sus dirigentes. Mariano Rajoy tuvo que retirarse de la presidencia del Gobierno y de la política activa a causa de una primera sentencia sobre la 'Gürtel'. Casado no podrá sacudirse fácilmente la carga heredada, cuando a cada paso se le recordará que está ahí por el apoyo que le prestó Cospedal para deshacerse, paradójicamente, del legado de Rajoy.