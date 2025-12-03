La Sala respalda el informe de la UCO sobre los 95.000 euros de Ábalos sin justificar
El tribunal de tres magistrados que supervisa los recursos del 'caso Koldo' rechaza la apelación que presentó en octubre la defensa del exministro
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:32
Malas noticias judiciales para el preso preventivo José Luis Ábalos. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que supervisa el 'caso Koldo' ha rechazado el ... recurso presentado por la defensa del exministro en septiembre pasado, una vez que el instructor decidió desgajar la causa especial abierta en dos: la relativa a los contratos de las mascarillas, en la que Ábalos ésta procesado, y la referida al presunto amaño de obra pública a cambio del cobro de mordidas, que también implica a su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE Santos Cerdán.
