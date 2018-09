Rivera acusa a TV3 de hacer «propaganda separatista» en una entrevista en 'Els Matins' Albert Rivera, durante la entrevista. «En esta casa se hace propaganda política y me gustaría que volviera a ser la casa de todos los catalanes», ha dicho el líder de Ciudadanos AGENCIAS Viernes, 7 septiembre 2018, 12:48

Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha protagonizado hoy una tensa entrevista en 'Els Matins', el programa matinal de TV3. El presidente de la formación naranja no ha dudado en acusar a la cadena pública catalana de mentir y de ser «un aparato de propaganda separatista», al tiempo que ha pedido cambios en la cadena para que «represente a toda la sociedad». «En esta casa se hace propaganda política y me gustaría que volviera a ser la casa de todos los catalanes», ha llegado a decir.

La presentadora, Lidia Heredia, le ha respondido: «¿Me lo está diciendo a mí? Aquí la tele la hacemos las personas». A lo que Rivera ha contestado: «Y los políticos. Ahora no descubriremos lo que hacen los políticos en la tele».

📺 @Albert_Rivera "Vostès són un aparell de propaganda separatista. En aquesta casa es fa propaganda de l'independentisme. M'agradaria que algun dia TV3 fos de tots els catalans perquè la paguem tots" #ElsMatinsTV3pic.twitter.com/6VAHeffYD9 — Ciutadans (@CiutadansCs) 7 de septiembre de 2018

El intercambio de opiniones llegaba después de que el líder de Ciudadanos fuese preguntado por la agresión que sufrió un cámara de Telemadrid en una manifestación convocada por Cs contra el ataque a una mujer cuando sacaba lazos en Barcelona. Rivera ha condenado el suceso pero ha defendido que no se puede responsabilizar de la agresión: «No me puedo hacer cargo de los violentos. Los violentos no son de ERC ni de Cs, son violentos». La agresión al cámara llegó después de que una manifestante creyera que el hombre trabajaba para TV3 y lo gritara entre la muchedumbre, algo que Rivera ha dicho no defender.