El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI, junto al expresidente del Gobierno, Felipe González. Archivo

El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca

Con este gesto, Felipe VI reivindica su labor en la Transición y su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 14:33

Comenta

El Rey ha decidido otorgar el Toisón de Oro, la máxima distinción que concede la Corona, al expresidente del Gobierno Felipe González y a los ... dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, por su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona», según aprobó este martes el Consejo de Ministros a petición de Felipe VI. Un gesto que coincide con el 50º aniversario el próximo 22 de noviembre de la proclamación de Juan Carlos I que marcó el inicio de la transición política en España de la que los tres políticos fueron protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  5. 5 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  6. 6

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Encuentran en un arroyo camino de Villoldo al desaparecido en San Cebrián
  9. 9

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer
  10. 10

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca

El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca