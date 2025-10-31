El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños. EFE

La renovación del presidente y tres magistrados del Constitucional abre otro frente entre el PSOE y el PP

Bolaños acusa al presidente del Senado, en manos del PP, de «no estar moviendo un dedo» para iniciar los trámites

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:59

Comenta

La renovación del presidente y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato acaba el 17 de diciembre, amenaza con abrir otro frente de batalla ... insitucional en la pugna que mantienen a todos los niveles PSOE y PP. Bajo este clima, este viernes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños ha acusado al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, de «no estar moviendo un dedo» para iniciar el proceso.

