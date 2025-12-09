El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Abascal, en un acto de Disenso en 2024. EFE

PSOE y PP se unen para pedir al Tribunal de Cuentas que audite la fundación de Vox

La Comisión Mixta Congreso-Senado aprueba una propuesta para analizar los ingresos de Disenso, que preside Santiago Abascal

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

PSOE y PP han unido sus votos este martes en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que ... este órgano fiscalizador realice una auditoría específica de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, desde su creación, en 2020, hasta 2025. La propuesta, planteada por los socialistas, ha recibido el apoyo de los populares, de Sumar y el PNV y el voto en contra del partido de Santiago Abascal, que a su vez preside esta entidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  4. 4

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  5. 5

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  7. 7

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  8. 8

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  9. 9 Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión
  10. 10

    Los grafiteros más veteranos de Valladolid caen a sus 60 años y pagarán 750 euros de multa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla PSOE y PP se unen para pedir al Tribunal de Cuentas que audite la fundación de Vox

PSOE y PP se unen para pedir al Tribunal de Cuentas que audite la fundación de Vox