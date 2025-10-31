El PSOE insinúa intencionalidad política en la petición del juez de investigar si su pago en sobres encubría blanqueo

El PSOE asegura estar tranquilo tras la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de instar a la Audiencia Nacional a investigar si los ... pagos en efectivo que Ferraz realizó en favor del exministro Transportes y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García sirvieron para cometer un delito de blanqueo o encubrían una financiación irregular y, en un comunicado emitido esta mañana, afirma que colaborará con la Justicia. Pero su portavoz parlamentario, Patxi López, también cuestionó hoy las razones del magistrado.

El 'exlehendakari' argumentó en una entrevista en TVE que en su partido saben que «detrás de ciertas investigaciones no hay absolutamente nada delictivo» y adujo que los socialistas parece vivir «permanentemente» al albur de las «coincidencias judiciales». «Cada vez que al PP le va mal -dijo en alusión a la comparecencia de Pedro Sánchez este jueves en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado- sacan alguna noticia sobre el PSOE». Una nueva vuelta de tuerca al discurso de que hay una operación de la derecha judicial para derribar al Gobierno.

Hasta hace apenas un mes, Puente se había librado de este tipo de conjeturas. En el Gobierno siempre han admitido que se trata de un magistrado serio y riguroso. Pero la 'coda' introducida en el auto en el que tras tomar de nuevo declaración a Ábalos argumentó que él no tenía base jurídica para enviarlo a prisión preventiva pero el Congreso debería abrir una reflexión sobre si tiene sentido que alguien en su situación mantenga el acta de diputado ya provocó tensiones.

La dirección del PSOE insiste en que su comportamiento ha sido siempre «escrupulosamente legal» y en que no ha cometido ninguna actividad que pueda ser considerada «irregular» ni delictiva. Y además niega la existencia de descuadres, a pesar de las evidencias de pagos en efectivo sin respaldo documental encontradas por los investigadores de la Guardia Civil que, a juicio del magistrado, el que fuera gerente del partido mientras Ábalos fue secretario de Organización, Mariano Moreno, no supo explicar en su declaración como testigo, esta semana.

«Aportaremos la documentación bancaria que demuestra que todo el efectivo utilizado para responder a la liquidación de gastos procede la cuenta bancaria del PSOE», dice el comunicado del partido en alusión al cerca de millón de euros que, según apuntó en el escrito remitido al Supremo, sacó entre 2017 y 2024 del banco para atender a abonos de gastos de representación en metálico . «Todo el efectivo abonado por el PSOE tiene una trazabilidad cierta y legal», reitera.