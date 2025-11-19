El proyecto de Sánchez para conmemorar los 50 años de democracia cumple con la agenda, pero descafeinado

El gran proyecto del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para el 50 aniversario de la muerte de Franco llega descafeinado y con escasa ... repercusión social y mediática al 20 de noviembre, su jornada más simbólica. 'España en libertad. 50 años', el programa con el que el Gobierno quería reivindicar el paso del franquismo a la democracia, ha celebrado más de 300 actos, pero no ha logrado el impacto al que aspiraba hace once meses, cuando el 8 de enero el presidente Pedro Sánchez presentó por todo lo grande la iniciativa en el Museo Reina Sofía.

Auspiciado por el departamento de Ángel Víctor Torres y con un presupuesto inicial previsto de 20,4 millones de euros, un comisionado dirigido por la profesora de la Universidad de Zaragoza Carmina Gustrán se marcó el objetivo de festejar con una variada programación «el país próspero, plural y democrático» en el que España se ha convertido durante la democracia, pero ya desde el principio encontró las reticencias del PP y Vox, que lo vieron como propaganda del Gobierno contra la oposición.

El acto inaugural de 'España en libertad. 50 años', celebrado el 15 de enero en el Ateneo de Madrid, reunió a tres historiadores, Julián Casanova, Nicolás Sesma y Elena Martínez, que conversaron sobre 'Memorias de dictadura y democracia', aunque la idea de los organizadores era que el aniversario rompiera los corsés académicas y llegara a un público más amplio.

Para ello se programaron encuentros, exposiciones, conciertos y proyecciones de películas, entre otras actividades. En principio, se había previsto la celebración de un centenar de actos, una cifra que ha acabado multiplicándose por tres, en un 'totum revolutum' en el que se mezclaban eventos perfectamente justificados con otros difícilmente encuadrables en la efeméride que se conmemoraba.

Entre los primeros, el homenaje a la luchadora antifranquista Albina Pérez, una mujer centenaria que es el vivo recuerdo de la represión franquista y la reparación a los condenados por el régimen del dictador. O el regreso al Reina Sofía de 'El abrazo', el cuadro que mejor simboliza la Transición española. Charlas en España y en el extranjero, conciertos en los que se recuperó el folclore 'crítico' de hace 50 años, exposiciones sobre el exilio español o la reivindicación de las luchas vecinales para reclamar mejores servicios en los barrios han servido para ofrecer una panorámica sobre una época que las generaciones más jóvenes no han vivido.

Actividades de otra temática

Pero, por otro lado, bajo el epígrafe de 'España en libertad. 50 años' se han incluido actividades que en principio no tenían demasiado que ver con el espíritu de la iniciativa, como la visita de los Reyes a Auschwitz, en el 80 aniversario de la liberación de este campo de concentración y exterminio, o la conmemoración de la liberación del campo de Buchenwald, eventos que están mucho más relacionados con el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945) que con la Transición en España. En otros casos, la pirueta para hacer encajar una actividad con el programa de los organizadores ha sido enorme. El 26 de junio, en Las Palmas de Gran Canaria, una jornada analizó la trayectoria del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil: el Seprona fue fundado en 1988, trece años después de la muerte de Franco.

La distribución geográfica de los actos también ha sido muy dispar, con Madrid como enorme centro neurálgico frente a otras zonas que apenas han contado con citas. Según la programación oficial, más de una tercera parte del total de los eventos, 122, se han celebrado en la capital, con Andalucía en segundo lugar (41). Por detrás, Castilla y León, con 32; Castilla-La Mancha, con 30; Aragón, con 17; Cataluña, con 15; País Vasco, con 11; y la Comunidad Valenciana, con 10. Mientras, en Galicia se han organizado ocho, en Asturias, cinco, en La Rioja, cuatro; en Navarra y Extremadura, tres; en Cantabria, Murcia y Canarias, dos; y en Baleares, ninguno. En el extranjero se han preparado 41, como por ejemplo, un seminario con historiadores británicos en Edimburgo, o la Exposición 'Vientos del Pueblo. De revoluciones y transiciones ibéricas (1974-1977)', en Guarda (Portugal).