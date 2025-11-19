El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Sánchez, el 8 de enero, durante la presentación de 'España en libertad'. Jaime García

El proyecto de Sánchez para conmemorar los 50 años de democracia cumple con la agenda, pero descafeinado

La iniciativa 'España en libertad', organizada por el Gobierno, supera las 300 actividades durante 2025, pero con escasa repercusión social y mediática

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:40

Comenta

El gran proyecto del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para el 50 aniversario de la muerte de Franco llega descafeinado y con escasa ... repercusión social y mediática al 20 de noviembre, su jornada más simbólica. 'España en libertad. 50 años', el programa con el que el Gobierno quería reivindicar el paso del franquismo a la democracia, ha celebrado más de 300 actos, pero no ha logrado el impacto al que aspiraba hace once meses, cuando el 8 de enero el presidente Pedro Sánchez presentó por todo lo grande la iniciativa en el Museo Reina Sofía.

