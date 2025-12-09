El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, durante su comparecencia en el Senado.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, durante su comparecencia en el Senado. EFE

El PP carga contra la parcialidad de Tezanos y lo enreda en los escándalos del PSOE

El presidente del CIS niega las acusaciones de manipulación en sus encuestas ante la comisión del Senado que investiga su labor al frente del instituto público

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:01

Comenta

«Estoy siendo sometido a un proceso inquisitorial que no tiene que ver con el CIS». La protesta la elevó José Ángel Tezanos este martes ... al presidente de la comisión del Senado que examina su labor al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Tezanos debió responder ante los grupos a las encuestas del instituto público que una tras otra sitúan a los socialistas al frente en intención de voto de cara a unas posibles elecciones generales y en buena parte de las autonómicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  4. 4

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  5. 5

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  7. 7

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  8. 8

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  9. 9 Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión
  10. 10

    Los grafiteros más veteranos de Valladolid caen a sus 60 años y pagarán 750 euros de multa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP carga contra la parcialidad de Tezanos y lo enreda en los escándalos del PSOE