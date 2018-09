El partido de Puigdemont celebrará su convención fundacional el 27 de octubre Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. / AFP La formación política deja en el aire su participación en las elecciones municipales y europeas CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 27 septiembre 2018, 14:19

La Crida nacional per la república, la marca política que impulsan Carles Puigdemont, Quim Torra y Jordi Sànchez, celebrará su convención fundacional, el próximo 27 de octubre en Manresa (Barcelona) y su congreso constituyente a primeros de diciembre en Barcelona. El proyecto nace con vocación de convertirse en una nueva formación política, pero aún no tiene decidido si concurrirá o no a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Este extremo lo deberán decidir los dirigentes que surjan del congreso, aunque la escasez de tiempo se lo pone muy difícil de entrada. La Crida ha elegido el 27-O para hacer su puesta de largo, pues sus dirigentes se considera «hijos del 1-O» y reivindican la declaración de independencia de hace un año en el Parlamento catalán.

La formación, que nace con la voluntad de convertirse en una herramienta para convertir a Cataluña en una república, arranca hoy una campaña de adhesiones para configurar su militancia fundacional. Hasta la fecha cuenta con 50.000 adheridos, que quiere que se conviertan en fundadores, pues serán quienes participarán en las ponencias de la convencional del próximo 27 de octubre. El proyecto nace apelando a la unidad del independentismo, pero a la postre puede acabar convirtiéndose en la enésima mutación de CDC y luego el PDECAT. «Habrá gente del PDeCAT, JxCat y socialistas sin partido», según han anunciado esta mañana sus impulsores. Y pretenden que su propuesta supere la dinámica partidista que impide, a su juicio, la unidad del independentismo. «El objetivo es la república, está por encima de la dinámica entre derechas e izquierdas», según ha apuntado Ferran Mascarell, uno de los impulsores del proyecto y actual delegado de la Generalitat en Madrid.