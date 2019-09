El Parlament concede una prestación de 13.000 euros a Oriol Junqueras Oriol Junqueras / AFP Jordi Sànchez recibirá 900 euros por cese de actividad como diputado autonómico CRISTIA REINO Barcelona Martes, 17 septiembre 2019, 13:44

La mesa de la Cámara catalana ha aprobado esta mañana la concesión de una prestación económica a Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, y a Jordi Sànchez, de JxCat, ambos en prisión a la espera de que el Supremo haga pública la sentencia del juicio contra los líderes del 'procés'. La prestación pública que recibirán ambos dirigentes secesionistas del Parlamento catalán es en concepto de cese de actividad como diputados autonómicos.

Junqueras percibirá 13.000 euros y Sànchez, 900. Esta paga está contemplada en el reglamento de la Cámara catalana y está destinada a aquellos dirigentes que cesan como parlamentarios autonómicos y no tienen ningún sueldo por su actividad política. Según la normativa, pueden percibir esta prestación «los diputados que causen baja por causas diferentes de la defunción y que no renueven mandato en la constitución de la legislatura siguiente, y aquellos que causen baja por cualquier motivo durante la legislatura«. Viene a ser como un sustituto de la prestación del paro, a la que los diputados no pueden acceder.

Solo Sànchez y Junqueras han solicitado la paga, a diferencia de otros exdiputados que se encuentran en su mismo situación. Y si uno cobrará 13.000 euros y el otro 900 es porque la cifra se calcula en función de los años en que cada diputado ha desarrollado su función como parlamentario en la Cámara catalana. Junqueras llevaba más de siete años, mientras que Sànchez apenas estuvo dos años. Ambos renunciaron a su acta de diputados autonómicos para presentarse como candidatos a las elecciones generales. Ambos fueron elegidos como diputados pero fueron suspendidos por su situación procesal. La decisión de concederles una prestación ha sido aprobada con la única abstención de Ciudadanos.