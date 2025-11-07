El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pantallazo de la aplicación de WhatsApp aportado por Stampa al juzgado R.C.

Los mensajes de la trama de la 'fontanera' de Ferraz: «El 1 es quien decide»

El fiscal Stampa presenta en el juzgado los wasaps que se intercambió con el empresario Luis del Rivero, mediador del encuentro con Leire Díez, en los que se apuntaría al supuesto conocimiento de Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:02

Comenta

El pasado miércoles el fiscal Ignacio Stampa presentó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid varios mensajes que se intercambió con el empresario ... Luis del Rivero, quien intermedió entre él y Leire Díez para concertar la reunión entre ambos que finalmente tuvo lugar el pasado 7 de mayo. En uno de esos wasaps -en los que se daban pormenores de los supuestos favores que la trama presuntamente cercana a Ferraz iba a hacer a Stampa a cambio de información para boicotear las causas judiciales que cercan al PSOE y al Gobierno- el expresidente del grupo Sacyr Vallehermoso aseguró que, en cualquier caso, «el 1 es quien decide».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  3. 3 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  4. 4

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  5. 5 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  6. 6

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  7. 7 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  8. 8 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  9. 9 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  10. 10 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los mensajes de la trama de la 'fontanera' de Ferraz: «El 1 es quien decide»

Los mensajes de la trama de la &#039;fontanera&#039; de Ferraz: «El 1 es quien decide»