El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de Junts, Jordi Turull. Efe

Junts votará no al techo de gasto si el Gobierno mantiene la misma propuesta

Los de Puigdemont rechazan una moción con el PP e instan a Sánchez a «cumplirlo todo» si quiere rehacer las relaciones

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:33

Comenta

A pesar de los gestos y los intentos de acercamiento por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Junts volverá a tumbar este jueves la ... senda de estabilidad del Ejecutivo central, un paso previo a la elaboración de los presupuestos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  4. 4

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  5. 5

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  6. 6

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  7. 7

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  8. 8

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  9. 9 Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión
  10. 10 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Junts votará no al techo de gasto si el Gobierno mantiene la misma propuesta

Junts votará no al techo de gasto si el Gobierno mantiene la misma propuesta