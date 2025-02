Junts exige a Sánchez «concreciones» antes de la cuestión de confianza Turull deja en el aire su rechazo a la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz y advierte al Gobierno de que no ha negociado los cambios en el ámbito laboral y que esta reforma creará muchos problemas a las pymes

Cristian Reino Domingo, 2 de febrero 2025, 12:47

Junts ya anuncia que dará la batalla contra el Gobierno en la propuesta de la vicepresidenta y ministra de Trabajo de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. El secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, ha señalado este domingo que ... el voto de su partido a la iniciativa impulsada por Yolanda Díaz no está decidido pero aún, pero no ha disimulado su opinión en contra, al afirmar que este reforma en el ámbito laboral creará «muchos problemas» a las pequeñas y medianas empresas. Turull ha reprochado además a Díaz que no haya querido negociar la propuesta y que solo haya enviado emisarios a Waterloo (el secretario general de la UGT viajó a reunirse con Carles Puigdemont). En cualquier caso, Junts cree que el espacio donde debería abordarse esta cuestión es en el del acuerdo social, entre empresas y sindicatos. A día de hoy, cree que la reforma que aprobará previsiblemente este martes el Consejo de Ministros es más un «eslogan» que otra cosa y que a su juicio de lo que debería hablar es de sueldos dignos y de competitividad.

Jordi Turull se reunió el viernes pasado con el secretario de organización, Santos Cerdán, en Madrid. Tras haber superado una situación muy delicada entre ambas formaciones, con riesgo real de ruptura, el número 1 de Junts trasladó a los socialistas que «así no se puede seguir» y que es el momento de «concretar» los acuerdos. «Ya no valen excusas», ha afirmado en un acto desde Molins de Rei (Barcelona). «Hay que materializar» las negociaciones pendientes, como el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat o la oficialidad del catalán en la UE. Ambas parte se han emplazado a una nueva reunión de la mesa de Suiza. Los de Puigdemont critican a los socialistas de doble discurso: el de asumir que hay un conflicto o el que habla de la normalización política en Cataluña. Para este último relato, «no nos necesitan para nada», ha asegurado. El PSOE y Junts tienen mes y medio para cerrar las negociaciones en curso. Ese es el plazo que hay para la celebración del debate sobre si Pedro Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza. Los postconvergentes no descartan acabar retirando la iniciativa si antes hay acuerdo sobre el traspaso de inmigración. «Ya veremos llegado el momento». La portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, en cambio, afirma este domingo en Vilaweb la proposición no de ley se ha de mantener y que no se plantean retirarla «en ningún caso». Sobre Presupuestos, Junts ya no los rechaza de entrada y avisa a los socialistas que para abordar una nueva negociación lo que tienen que hacer es cumplir con las cuentas anteriores en lo que a la ejecución de inversiones e infraestructuras se refiere. «No pueden decir que les hemos engañado, están avisados desde el primer día», ha señalado Turull. Junts ha replicado además al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que el sábado se mostró partidario de que la formación nacionalista abra relaciones con Aliança Catalana. «Todos los consejos son bienvenidos, pero la política de relación con otras formaciones la decide Junts», ha asegurado Turull.

