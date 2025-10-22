Un juez de la Audiencia Nacional archiva una querella a Netanyahu por el asalto a la flotilla
El magistrado Antonio Piña, con el informe favorable de la Fiscalía, considera que la denuncia de un ciudadano español detenido y deportado por Israel no es competencia del tribunal
Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:32
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido y archivado una querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios ... altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje «violento» en aguas internacionales y sin orden judicial de la embarcación Madleen. Un navío integrado en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, ocurrido el pasado 8 de junio a más de 100 millas de la costa, una semana después de partir de Catania (Italia) con una docena de tripulantes a bordo.
La querella había sido presentada por el ciudadano español Sergio Toribio, que viajaba en dicha embarcación con bandera de Guinea-Bissau, y por el Comité por la Solidaridad con la Causa Árabe. Iba dirigida, además de contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante y comandante de la Armada, David Saar Salama; los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, encargada del abordaje, y contra el excomandante y actual portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.
Estos hechos, según los querellantes, eran constitutivos de un delito de lesa humanidad (con detención ilegal y deportación) y de otro delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
El auto del juez, que se apoya en el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contrario a la admisión de la acción penal, considera que los hechos no son competencia del tribunal por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal. Una norma restringió este tipo de investigaciones internacionales en plena polémica por una causa abierta a las autoridades chinas por el presunto genocidio en la región del Tíbet.
«El contenido de la querella impide la atribución del conocimiento de esta a la jurisdicción española al no concurrir los presupuestos del artículo 23.4 a) y b) de la Ley orgánica del Poder Judicial y debemos invocar la persecución de estos delitos, en el presente tiempo a la Corte Penal Internacional, regida por el Estatuto de Roma, ratificado por España, que tiene carácter permanente y autónomo», concluye el instructor.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión