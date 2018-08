Jueces y fiscales exigen al Gobierno que asuma la defensa de Llarena en Bélgica Pablo Llarena. / Archivo El PP promoverá acciones de apoyo al juez en las Cortes y en la calle EFE Madrid Sábado, 25 agosto 2018, 14:00

Cinco asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Gobierno, a través de un comunicado «en defensa de la soberanía jurisdiccional de España», que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga.

En la nota, que está firmada por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales, acusan al Ejecutivo de «dejación de funciones». El comunicado se ha hecho público después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurase que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena en Bélgica, pero dejara claro que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.

Los jueces y fiscales argumentan que «el ministerio ofrece reparos a las conclusiones del Servicio Jurídico del Estado, y condiciona la personación ante la justicia belga a los términos en los que resulte admitida la demanda». Los firmantes, además de mostrar su «estupor ante un proceso judicial como el iniciado en los tribunales belgas», defienden la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada -directa o indirectamente- por los tribunales de un país extranjero «valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley». «Las asociaciones judiciales y fiscales mencionadas quieren expresar, en primer lugar, su sorpresa ante lo que solo puede calificarse -en este caso- como una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España», agrega.

Recuerdan que «en el informe de la Abogacía del Estado de hace tan sólo unos días se entendió que concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto». «La afirmación de que si la jurisdicción española 'si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España', solo se entiende desde el desconocimiento absoluto de los trámites procesales -o peor aún, desde el propósito de no hacer nada», explican los firmantes.

Y explican que «el ordenamiento belga exige que, previamente a la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda, se aleguen -previa personación- las cuestiones que pudieran obstar para la admisibilidad, en particular las de carácter procesal como la inmunidad jurisdiccional o la falta de jurisdicción-, de manera que, si no se invocan con antelación, una vez iniciada la vista -y admitida, en su caso, la demanda- ya no podrán ser alegadas». Recuerdan que fuentes oficiales del Gobierno belga comunicaron al Gobierno que «la inmunidad debe invocarse ante el tribunal» porque «no hay garantía de que el juez invoque la inmunidad de España automáticamente», y recomendaron a España «asegurar la defensa de su inmunidad in limine litis ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas». «Si España -dijeron las fuentes belgas, según la nota de los jueces y fiscales españoles- no se presentara ante el tribunal, este tribunal podrá considerar que España renuncia a su inmunidad jurisdiccional».

Añade el comunicado que «tampoco cabe entender improcedente la defensa por parte del Estado español del magistrado sr. Llarena ante acciones legales en el extranjero bajo la excusa de que éstas pueden tener causa en opiniones privadas, que ni siquiera se citan». «Un mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices, que se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto», afirman las asociaciones.

«Instamos del Ministerio de Justicia, una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos como los que ha expuesto, y que dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el CGPJ al estimar la petición de amparo promovida por el magistrado instructor, mediante la inmediata personación en el procedimiento, exigiendo que se asuma, en la forma que resulte oportuna, la defensa del magistrado afectado, que no es otra cosa que defender a la justicia española en su conjunto», consideran.

Asimismo solicitan del CGPJ que «se adopten las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que realizó en defensa de la independencia del Magistrado D. Pablo Llanera, al amparo de los arts. 117 122.2 CE y el art. 14 LOPJ, asegurando la defensa del referido Magistrado en caso de inacción del Gobierno».

Sánchez, «el mejor abogado de Puigdemont contra el juez»

A este respecto, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado hoy que su partido promoverá acciones de apoyo a Llarena en el Congreso, en el Senado y en la calle, dado que «Pedro Sánchez es el mejor abogado de Puigdemont contra el juez».

Así lo ha afirmado en un acto con militantes y cargos públicos del partido en Los Alcázares (Murcia), a quienes ha mostrado su apoyo al instructor de la causa abierta por el 'procés'. Si el presidente nacional del PP, Pablo Casado, «hubiese estado en La Moncloa, el presidente catalán, Quim Torra, no hubiera entrado con el lazo amarillo, porque es un insulto a nuestra constitución y nuestras leyes», ha añadido. Según sus palabras, ese lazo «dice que hay presos políticos, pero Cataluña es de todos y si los independentistas quieren irse, que hagan como Puigdemont y que se vayan».

Torra se reunirá con Puigdemont el lunes en Waterloo El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reunirá el lunes con Puigdemont en Waterloo (Bélgica), ha informado el Govern. El encuentro será a puerta cerrada a las 15.30 horas en el Martin's Grand Hotel y está previsto que a las 16.00 haya declaraciones a los medios de comunicación. Los dos dirigentes independentistas se reunirán después del viaje de Puigdemont a Escocia para participar en un coloquio en el marco del foro internacional Beyond Borders (Más allá de las fronteras), que se celebra en la capital escocesa de Edimburgo este fin de semana.