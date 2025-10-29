Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

En plena polémica por la publicación de sus memorias, Juan Carlos I, aterrizará este jueves por la noche en Vitoria para someterse a una revisión ... médica antes de poner rumbo a Portugal para pasar unos días, según ha avanzado El Mundo. Está previsto que el próximo 5 de noviembre, el mismo día que 'Reconciliación' se hará público en Francia, el rey emérito desembarque en Sanxenxo para participar en las regatas previstas para ese fin de semana si la metereología lo permite.

En las últimas horas, diferentes medios galos se han hecho eco de fragmentos del libro, además de la publicación de las diferentes entrevistas que el que fuera jefe del Estado durante 39 años ha concedido a 'Le Figaro' o 'París Match' y en la que pone en valor de paso su papel para truncar la intentona de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 al tiempo que lamenta que en la política actual no reine el «espíritu de la Transición».

En los extractoa adelantados, don Juan Carlos asegura ser víctima de «errores de juicio por amor y por amistad» de «malas compañías» y deja ver sus deseos de volver a España definitivamente y zanjar las diferencias con su hijo, Felipe VI. «Entiendo que como rey tiene una posición pública firme pero eso no impide que sufra por el hecho de que se muestre tan insensible», asegura en el libro. Sobre la Reina Letizia comenta que su llegada «no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares» y admite un «malentendido personal».

En sus memorias repasa entre otros su primer viaje a España en tren después del acuerdo alcanzado entre su padre, don Juan, y Franco, y también su primer encuentro con el caudillo. También aborda su muerte y su funeral. Cuando llegue el momento, «podrán hacer lo que quieran conmigo», sostiene, asegurando desconocer si hay planes ya previstos para su funeral.

En España está previsto que la editorial Planeta publique las memorias del rey emérito a principios de diciembre, unos días después de que se cumpla el 50 aniversario de su proclamación.