Captura de vídeo del momento en el que se aprecia a Javier Arenas con el cigarrillo en la boca. R. C.

Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García

«Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?», publica la ministra de Sanidad en X

Miguel G. Casallo

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:47

El senador del Partido Popular Javier Arenas ha generado polémica tras ser grabado vapeando en plena sesión del Senado, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, realizaba su intervención.

El vídeo, difundido por la propia ministra a través de su cuenta de X, muestra al veterano político inhalando de un cigarrillo electrónico. Al percatarse de que una compañera de la bancada popular le advierte de que está siendo grabado, Arenas intenta disimular, tapándose la boca y mirando nerviosamente a su alrededor.

García acompañó la publicación con un mensaje crítico dirigido directamente a Arenas: «Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?», escribió la ministra. En un tono irónico, añadió: «Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria».

A su salida del hemiciclo, la ministra de Sanidad calificó como «absolutamente insólito» que el número dos del Partido Popular en el Senado vapease durante su intervención, justo mientras ella respondía a una pregunta formulada por el propio grupo parlamentario popular. «Es una muestra del PP en el Senado: esto parece una barra brava vikinga. Se saltan todo, los reglamentos, las instituciones. Arenas vapeando mientras yo hacía la pregunta…», reprochaba García.

La respuesta por parte del senador del PP no ha tardado en llegar, restandole importancia y aclarando que «no estaba fumando». «Es un vaper, sí, pero no estaba fumando. Tengo costumbre de llevármelo a la boca como quien se lleva un boli, pero bajo ningún concepto fumaría en pleno, que no hay humo», explica Arenas.

Lo irónico es que Arenas fue sorprendido fumando un cigarrillo electrónico justo detrás de la ministra que lidera una reforma antitabaco. La iniciativa del Ministerio de Sanidad pretende ampliar los espacios libres de humo e igualar las restricciones del vapeo a las del tabaco tradicional. La propuesta, que aún se encuentra en fase de tramitación, busca incluir terrazas, playas, vehículos privados con menores y otros espacios públicos en la lista de zonas libres de humo.

