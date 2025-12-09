El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, este martes en rueda de prensa. EFE

Las izquierdas abren otro frente al PSOE por su impulso, junto a Junts y PP, de la ley de multirreincidencia

El socio minoritario del Gobierno cree que esta iniciativa, un guiño de Sánchez a los de Puigdemont, «no tiene ninguna consecencia positiva»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:11

El guiño a Junts por parte del PSOE al reimpulsar en el Congreso la ley de multirreincidencia, que permitirá, de ser aprobada, endurecerá las penas ... por reiteración de hurtos, ha provocado otro terremoto a su izquierda. En una suerte de estrategia de desvestir a un santo para vestir a otro, el intento de los socialistas por atraer a los de Puigdemont al apoyar una proposición de ley que estos registraron hace un año, ha abierto otro frente con Sumar, Compromís, EH Bildu o Podemos, que rechazan una inciativa que, entienden, «no tiene ninguna consecuencia positiva».

