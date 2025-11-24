El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un fotograma de la declaración de Díez el lunes de la pasada semana

Un fotograma de la declaración de Díez el lunes de la pasada semana R.C.

El interrogatorio de la 'fontanera' en vídeo: «No tengo ninguna vinculación orgánica con el PSOE»

Leire Díez, en su comparecencia el pasado lunes, admitió dos reuniones con Cerdán pero negó ser su mano derecha

Melchor Sáiz-Pardo
Guillermo Villar
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo, Guillermo Villar y Mateo Balín

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:56

Comenta

Es la declaración íntegra en vídeo de Leire Díez, la supuesta 'fontanera' de Ferraz, el lunes de la pasada semana ante el juez Arturo Zamarriego, ... quien la imputó como la presunta cabecilla de una trama para boicotear las investigaciones que salpican al PSOE y al Gobierno. Pero ella lo niega todo, desde el primero momento, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  4. 4

    «Cariño, está calcinado»
  5. 5

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  6. 6

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  7. 7

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  8. 8

    Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha
  9. 9

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  10. 10 Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, revela que le queda un año de vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El interrogatorio de la 'fontanera' en vídeo: «No tengo ninguna vinculación orgánica con el PSOE»