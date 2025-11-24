El interrogatorio de la 'fontanera' en vídeo: «No tengo ninguna vinculación orgánica con el PSOE»

Es la declaración íntegra en vídeo de Leire Díez, la supuesta 'fontanera' de Ferraz, el lunes de la pasada semana ante el juez Arturo Zamarriego, ... quien la imputó como la presunta cabecilla de una trama para boicotear las investigaciones que salpican al PSOE y al Gobierno. Pero ella lo niega todo, desde el primero momento, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.

«Doña Leire, se ha generado mucha expetación con su presencia hoy aquí, y le pregunto: ¿Qué vinculación ha tenido o tiene con el PSOE», le pregunta directamente su abogada. «Yo fui teniente de alcalde de Vega de Pas durante dos años y medio y concejala otro año y medio hasta que terminó la legislatura. No he tenido nunca más ninguna vinculación orgánica con el Partido Socialista», afirma tajante la imputada.

En su declaración, además, Díez admite que se reunió dos veces con Santos Cerdán en primavera de 2024, después de que otro juez de instrucción, Juan Carlos Peinado, abriera una causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras admitir una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias por sus actividades laborales privadas. Los encuentros, que fueron facilitados por una periodista que conoce a ambos protagonistas, se enmarcaron en el interés de Díez porque Cerdán conociera información del 'caso Villarejo' que afectaba a Pedro Sánchez, relativa a los seguimientos parapoliciales que las llamadas «cloacas del Estado» realizaron en 2014 al entonces nombrado secretario general del PSOE y su familia.