El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra, este miércoles en el pleno del Congreso. Eduardo Parra/ EP

El Gobierno puede salvar la ley de movilidad sostenible con la ausencia de un diputado del PP de luna de miel

La norma forma parte de los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación y de su aprobación, que el Ejecutivo intenta asegurar con Podemos, depende el desembolso de 10.000 millones de fondos europeos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:23

Comenta

El Gobierno sigue negociando contrarreloj con Podemos para garantizar al menos su abstención en la votación de la ley de movilidad sostenible, pero a estas ... horas ya tiene garantizado que la norma, de la que depende el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos, saldrá adelante gracias a la ausencia del diputado del PP Guillermo Mariscal, secretario tercero del a Mesa del Congreso que se encuentra de viaje de novios, siempre y cuando nadie en el bloque de investidura falle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  3. 3 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  4. 4 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  5. 5 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  6. 6 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  7. 7 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  8. 8

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años
  9. 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  10. 10 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno puede salvar la ley de movilidad sostenible con la ausencia de un diputado del PP de luna de miel

El Gobierno puede salvar la ley de movilidad sostenible con la ausencia de un diputado del PP de luna de miel