El Gobierno presiona al PP en vísperas del CPFF: «Tiene que elegir entre condonar deuda o condenar a los ciudadanos»

El Gobierno está convencido de tener un discurso político imbatible y demoledor para la posición que mantiene el PP en contra de la propuesta de ... condonación de deuda sobre la que mañana deben pronunciarse las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El PP le acusa de haber tendido una «trampa» para satisfacer a sus socios independentistas, los primeros en reclamar una medida que ERC hasta incluyó en el pacto para la investidura de Pedro Sánchez. Y frente a la acusación, la ministra portavoz, Pilar Alegría, respondió hoy casi con un eslogan: «La respuesta es muy sencilla: ¿Están con condonar la deuda o están por condenar a los ciudadanos?».

Alegría eludió hoy responder a la pregunta de si la decisión de que el Estado asuma parte de la deuda contraída por las autonomías durante la crisis financiera -hasta 83 millones de euros - se habría tomado igualmente de no haber sido una exigencia de sus socios para garantizarle el apoyo parlamentario. El PP la rechaza por ese motivo; porque, además, no implica que se libre de carga alguna a los españoles, solo se «trasvasa» la responsabilidad sin tener en cuenta si ha existido o no una buena gestión y porque muchas de sus autonomías la consideran un mero parche que no resuelve sus problemas de fondo con el sistema de financiación.

Los socialistas, sin embargo, creen que los presidentes del primer partido de la oposición tendrán muy difícil explicar en sus respectivas comunidades que no aceptan un caramelo tan jugoso. «A mí me encantaría que me perjudicaran quitándome la hipoteca -ironizó en Moncloa el ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, en respuesta a a la afirmación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de que la propuesta perjudica a Madrid- Si perjudicar a Madrid es quitarle 8.000 millones de deuda, por favor, que me perjudiquen todos los días».

Alegría aseguró que un voto negativo en el CPFF resultaría «inexplicable» porque la oferta del Ejecutivo permitirá liberar recursos para la educación o la sanidad, competencia de las autonomías. «Esta medida -remarcó- es un paso también para seguir reforzando el Estado de Bienestar». En el Ejecutivo se da por supuesto, no obstante, que su presión no tendrá efecto alguno y que los consejeros populares no respaldarán la iniciativa en el órgano de coordinación autonómica. Pero no les preocupa.

La propuesta no necesita del respaldo de los territorios del PP para salir adelante. Otra cosa es que, además de aprobarse en el CPFF la propuesta también tenga que pasar por el Congreso. A priori, el Gobierno contará para ello con el respaldo del bloque de investidura por lo que los votos del primer partido de la oposición podrían no ser decisivos. Fuentes gubernamentales ponen en duda que en caso de serlo, Alberto Núñez Feijóo, acabe ordenando a su grupo votar en contra, aunque Alegría recordó que hoy que los populares ya votaron en contra de la senda de estabilidad presupuestaria (paso previo a la aprobación de las Cuentas públicas) que condecía a las autonomías mayor margen de gasto.

En privado los socialistas dan por sentado que ninguna comunidad del PP se resistirá al alivio que ahora les ofrece la ministra de Hacienda, María Jesús Monero. Y pronostican que, voten lo que voten, si como todo apunta la medida ve la luz, todas acabarán llamando a su puerta.

