El Gobierno ofrece a Podemos que designe cargos por debajo de los ministros La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. / efe Calvo asegura que la propuesta ya fue planteada por Sánchez a Iglesias el lunes y que el presidente espera aún una respuesta PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 19 junio 2019, 16:24

No es la primera vez que desde el Gobierno en funciones se habla de la posibilidad de dar cabida a miembros de Podemos en puestos de segundo nivel del futuro Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero hasta ahora se tratada de una opción entre muchas. La vicepresidenta Carmen Calvo aseguró hoy sin embargo que Pedro Sánchez ya ha trasladado formalmente esa propuesta a Pablo Iglesias y que ahora espera su respuesta, un modo de añadir presión a las negociaciones.

El líder del PSOE y el secretario general de Unidas Podemos acordaron la semana pasada, tras su primer contacto público en el Congreso, abrir conversaciones discretas para concretar la fórmula de «cooperación» a través de la que se relacionarán en la próxima legislatura. El lunes tuvieron una en la Moncloa. No hubo avances porque Iglesias insiste en que la única opción válida es un Gobierno de coalición. Así que los socialistas han entrado ya en la batalla por el relato. Y en la primera página Calvo escribió hoy lo siguiente: «nosotros ya hemos dado un paso».

La número dos del Gobierno insistió en que no tiene sentido que Podemos ocupe ministerios porque el PSOE no suma solo con ellos los votos suficientes como para permitir a Sánchez gobernar con tranquilidad o siquiera superar la investidura. Los socialistas llevan semanas argumentando, en esa misma línea, que el partido de Iglesias provoca muchos recelos en otras fuerzas con las que también será necesario contar y que, por lo tanto, no se puede limitar a contentarlo en exclusiva por sustancial que sea su apoyo.

Linea roja

Lo que ofreció exactamente Sánchez está poco definido. Calvo simplemente se refirió a «puestos de responsabilidad que, desde luego, no son puestos del Consejo de Ministros«, pero para hacer más golosa la propuesta también aseguró aseguró que, si acepta, será la formación de izquierdas, y no el propio Sánchez, la que designe a las personas que considere más adecuadas para los puestos y los departamentos acordados. «La oferta -adujo- ha sido a la organización».

A ojos de Podemos, no obstante, nada ha cambiado. En el partido morado sostienen que su líder ya dijo 'no' a ese mismo planteamiento en su primer encuentro con el secretario general del PSOE. Y antes incluso de que Calvo hablara en un acto de presentación de la nueva web del Boletín Oficial del Estado, Irene Montero dejó claro en una entrevista en RNE que todo lo que no sea tener ministerios estará más allá de su línea roja para apoyar la investidura. Además, trató de desarmar la idea de que, una vez más, los suyos solo hablan de sillones. «Un gobierno conjunto es un gobierno conjunto y eso implica hablar de todo, de las políticas, del para qué, que es lo más importante -matizó-, pero también de los equipos«

El partido de Iglesias, por otro lado, acusa a los socialistas de haber sacado a la luz una cita que, supuestamente, debía haberse mantenido en secreto. Y su portavoz parlamentaria tampoco se ahorró un mensaje cargado de doble sentido al respecto. «Somos optimistas en que a pesar del ruido y las filtraciones, que sabíamos que se iban a producir, finalmente Pedro Sánchez no va a traicionar ese espíritu y habrá gobierno conjunto de Unidas Podemos y PSOE», remarcó.