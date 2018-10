El Consejo de Ministros nombrará a Sáenz de Santamaría consejera de Estado Fotografía de archivo de Soraya Sáenz de Santamaría el pasado mes de julio. / Efe También incorporará al órgano consultivo al exministro Michavila y a la expresidenta del Tribunal Constitucional COLPISA Madrid Jueves, 18 octubre 2018, 21:09

Pedro Sánchez tendrá este viernes un gesto de reconocimiento con la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el Consejo de Ministros aprobará hoy su incorporación al Consejo de Estado. La ex número dos de Mariano Rajoy se encuentra apartada de la política tras perder el congreso del PP frente a Pablo Casado y rechazar las ofertas para incorporarse con una vocalía a la dirección del partido.

Sáenz de Santamaría tenía una difícil incorporación a la empresa privada porque en su condición de vicepresidenta tiene dos años de incompatibilidad con las actividades que abordó durante su paso por el Gobierno. En sus siete años en la Moncloa trató asuntos de casi todos los ámbitos laborales.

La exvicepresidenta goza de buen cartel entre los socialistas, que reconocen su valía profesional. No en vano es abogada del Estado, aunque solo desempeñó esa actividad un año en León. Los 19 años siguientes se dedicó a la política, siempre a la sombra de Rajoy. Su identificación con el expresidente del Gobierno es una de las principales razones de que no haya encontrado un hueco en el PP de Casado.

La de Sáenz de Santamaría no será la única incorporación al órgano consultivo porque también entrarán la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, el exsenador de Iniciativa per Catalunya Jordi Guillot y la jurista Elisa Pérez Vera. El Consejo de Ministros acordará asimismo la continuidad en el Consejo del expresidente del Senado Juan José Laborda, la filósofa Amelia Valcárcel, el exministro de la UCD Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona y el exministro de Justicia del PP José María Michavila. Los ocho serán consejeros electivos durante cuatro años y su nombramiento estará recogido en un real decreto. No cobrarán un sueldo mensual, pero percibirán dietas por su asistencia a los plenos. Su pertenencia al Consejo de Estado no será incompatible con otras actividades profesionales.

Las cuatro nuevas incoporaciones ocuparán los asientos que dejan libres las exministras Ana Palacio e Isabel Tocino, el abogado y exdiputado de CiU Manuel José Silva y la exdefensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano. Se mantendrá como consejero electivo el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.