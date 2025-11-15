El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mónica Gracía, este sábado, en un acto de Más Madrid. Efe

El Gobierno llevará a Madrid a los tribunales por el registro de objetores al aborto

La ministra Mónica García acusa a Isabel Díaz Ayuso de «declararse en rebelión» contra el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo por negarse a elaborar un listado

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

El Gobierno traslada a los tribunales la guerra con la Comunidad de Madrid a cuenta de la elaboración de un registro de sanitarios objetores ... a practicar el aborto. «La señora Ayuso, al más puro estilo 'Trumpista', ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y ha decidido obstaculizarlo de manera reaccionaria», justificó la ministra Mónica García tras hacer pública la decisión del Gobierno de acudir a lo contencioso administrativo ante lo que considera una violación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2023.

