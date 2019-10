Franco será exhumado antes del 25 de octubre Tumba de Franco en el Valle de los Caídos. / Efe El traslado de los restos del dictador al cementerio de Mingorrubio se producirá tras más de un año de batalla legal entre el Gobierno y sus descendientes MATEO BALÍN Madrid Viernes, 11 octubre 2019, 13:18

Francisco Franco será exhumado antes del 25 de octubre y sus restos trasladados posteriormente al cementerio de Mingorrubio, ubicado en el barrio madrileño de El Pardo.

El Consejo de Ministros lo ha anunciado hoy. Lo ha hecho más de un año después de que Pedro Sánchez anunciase la intención de sacar al dictador del Valle de los Caídos a la mayor brevedad posible.

El Ejecutivo socialista, no obstante, se topó con la oposición frontal de la familia Franco, que ha pleiteado hasta el final para evitar la exhumación y, en caso de no poder evitarla, que los restos fueran inhumados de nuevo en la catedral de la Almudena. Esta era una posibilidad que no ha contemplado en ningún momento ante el temor en que la nueva tumba se convirtiese en un lugar de culto al fascismo en pleno centro de la capital. El lugar elegido por el Gobierno ha sido finalmente una capilla de Mingorrubio donde yace la esposa del dictador, Carmen Polo.

La decisión del Gobierno de llevar el día del traslado al Consejo de Ministros de hoy llega después de que el Tribunal Supremo solventara ayer los últimos escollos para ejecutar la sentencia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo levantó la medidas cautelares que pesaban desde junio sobre los tres recursos pendientes de resolver, una vez que los cinco magistrados del tribunal desestimaron por unanimidad el de la familia Franco.

Acceso a la basílica

La Sala explicó que la sentencia «es por sí misma título legítimo bastante para llevar a cabo las actuaciones previstas por los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo, y por tanto acceder a la Basílica del Valle de los Caídos».

Y recordó que «el artículo 118 de la Constitución obliga a todos los españoles a cumplir la sentencias firmes», en alusión a la negativa de Cantera a abrir la puerta de la basícila, que queda ahora desautorizado por los magistrados.

Con estas resoluciones del Supremo, que afectan a los recursos presentados por la Fundación Francisco Franco, la comunidad benedictina y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, el Consejo de Ministros ha fijado este viernes en un acuerdo la fecha definitiva para la exhumación.

Sobre otros de los escollos pendientes, el relativo al procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso número tres de Madrid, que tiene paralizada la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para actuar en el Valle, el Supremo también se manifestó este jueves.

Único órgano competente

Los magistrados fueron tajantes al asegurar que son el «único órgano jurisdiccional competente para enjuiciar la legalidad de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, así como las incidencias acaecidas en su ejecución». Fue un mensaje implícito al juez Jose Yusty, quien todavía no ha archivado esta causa, aunque sus colegas del Alto Tribunal le recordaron que no tiene competencia para seguir con el caso.

El abogado de los nietos del dictador, Luis Felipe Utrera Molina, presentó ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de sus clientes. En el escrito pedía la aplicación de la medida cautelarísima para suspender la ejecución de la sentencia, pero fuentes de la corte de garantías afirmaron a este periódico que esta solicitud de urgencia se verá como un recurso ordinario.