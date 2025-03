La Fiscalía pedirá archivar todas las querellas contra el Gobierno por la pandemia

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Lunes, 14 de septiembre 2020, 20:36 | Actualizado 21:44h. Comenta Compartir

Todo apunta a que las querellas contra el Ejecutivo por la gestión de la pandemia van a tener una trayectoria tan corta como las denuncias que en su día fueron presentadas contra Fernando Simón o contra el delegado del Gobierno en Madrid por no impedir las manifestaciones del 8-M. La Fiscalía ha pedido al Supremo que archive todas y cada una de las 20 demandas que en estos meses se han presentado fundamentalmente contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aunque también se habían formulado contra otros miembros del gabinete.

Ha sido el propio teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas Ramos, el que se ha encargado personalmente de reclamar al alto tribunal que dé carpetazo a estos expedientes. El Ministerio Público recordó este lunes que su estatuto especifica que no es necesario reunir a la Junta de Fiscales de Sala para debatir sobre esta riada de las demandas que ponían el foco en la supuesta responsabilidad del Gobierno por, entre otros motivo, permitir las manifestaciones feministas, no haber decretado el estado de alarma antes, no haber hecho acopio de material sanitario, no haber protegido al personal sanitario o por haber desoído las recomendaciones de las autoridades sanitarias europeas o mundiales.

Vox y otros

Las querellas que la acusación pública quiere archivar son las de Vox, la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de laGuardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid,Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores,Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3.268 personas.

En esas demandas, los denunciantes acusaban, entre otros, al Ejecutivo y sus miembros de delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, genocidio, homicidios (doloso o no), lesiones imprudentes, prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.

Navajas por ahora solo ha abordado las querellas contra el Gobierno, pero no las denuncias (las demandas en las que no se especifican los supuestos delitos), que son otra treintena de expedientes. Su informe consta de más de 300 páginas.

Individualizadas pero parecidas

Según el departamento que dirige Dolores Delgado, «todas las querellas han sido objeto de tratamiento individualizado, en función de los hechos denunciados y los delitos atribuidos». De hecho, aunque el informe es común a todos los querellantes, las respuesta es personalizada y extensa, aunque en la mayoría de los casos los argumentos son muy parecidos: o los tipos penales planteados no casan los acciones u omisiones de los miembros del Gobierno o,directamente, no hay pruebas de los querellados incurrieran en esos ilícitos.