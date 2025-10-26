El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante un acto en el Consejo de Estado. EP

La Fiscalía hace equilibrios ante las causas que salpican al presidente y el juicio a García Ortiz

Bajo el hecho insólito de que su jefe vaya a sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo,la acusación pública modula estrategias

M. Sáiz-Pardo / M. Balín

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:07

Comenta

La Fiscalía se halla más que nunca en el ojo del huracán por efecto de las causas judiciales que salpican al entorno personal, partidario e ... institucional de Pedro Sánchez. El Ministerio Público está librando complejos equilibrios ante acontecimientos de peso como la decisión de Anticorrupción de allanar el camino para que José Luis Ábalos y Koldo García sigan en libertad; la implicación de dos fiscales en las aguas movedizas y aparentemente turbias en las que se movía Leire Díez; la renuncia a acusar –cuestionada por la oposición– en las causas contra Begoña Gómez o David Sánchez; y, en un hecho inédito en democracia, la inminencia del juicio contra el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Un contexto turbulento en el que varios tribunales se han alejado de los criterios de la Fiscalía, apoyándose solo en las acusaciones populares o particulares alternativas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  2. 2

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  3. 3

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  4. 4 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  5. 5

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  6. 6

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  7. 7 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  8. 8 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas
  9. 9 Detenido en Valladolid un fugitivo condenado por violar a una menor en Moldavia
  10. 10

    Los clubes se unen para detener la caída del deporte vallisoletano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Fiscalía hace equilibrios ante las causas que salpican al presidente y el juicio a García Ortiz

La Fiscalía hace equilibrios ante las causas que salpican al presidente y el juicio a García Ortiz