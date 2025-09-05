El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso, este viernes en el municipio madrileño de Arganda del Rey. EP

Feijóo: «Antes que Sánchez solo Franco pensaba que las urnas eran un incordio»

Isabel Díaz Ayuso pide «echarle huevos» para combatir a la izquierda radical y su propósito de dividir a los españoles

Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:01

Alberto Núñez Feijóo intercambió este viernes su presencia en la apertura del curso judicial por un acto en Madrid en el que acompañó a ... Isabel Díaz Ayuso, una decisión de la que dijo sentirse orgulloso dado el menosprecio hacia la independencia de los jueces que supone el discurso de un fiscal general del Estado procesado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  4. 4 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  5. 5

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  6. 6

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  7. 7 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  10. 10

    Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Feijóo: «Antes que Sánchez solo Franco pensaba que las urnas eran un incordio»

Feijóo: «Antes que Sánchez solo Franco pensaba que las urnas eran un incordio»