Feijóo, a su llegada al Congreso de la Unión Europea de Mayores en Ciudad Real. EP

Feijóo llevará al Congreso la revalorización de las pensiones en plena ruptura de Junts con el Gobierno

El líder del PP presentará una proposición de ley para garantizar la actualización de esta paga con el IPC incluso en las prórrogas presupuestarias

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:04

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que presentará una proposición de ley en el Congreso para garantizar que las pensiones ... se actualicen con el IPC incluso en situación de prórroga presupuestaria, como la actual; una iniciativa con la que los populares pretenden «proteger a los ciudadanos de la inoperancia de un Gobierno acabado», según describen fuentes de Génova.

