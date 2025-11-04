El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Feijóo y Abascal se saludan en el Congreso. Ep

Feijóo activa los contactos con Vox para la sucesión de Mazón con una llamada a Abascal

Ambos dirigentes coinciden en «dar estabilidad» a la Comunidad Valenciana, inmersa en la reconstrucciçon , pero no han puesto ningún nombre encima de la mesa

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

El reloj ya está en marcha. Un día después de que Carlos Mazón diese un paso atrás al frente de la Generalitat dejando su sucesión ... en manos de Vox, Alberto Núñez Feijóo ha llamado a Santiago Abascal para iniciar oficialmente los contactos para investir a un nuevo candidato popular para el que necesita su apoyo al no contar con mayoría en les Corts. Según fuentes del PP, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de «dar estabilidad» a un territorio que sigue inmerso en un complejo proceso de reconstrucción tras las riadas de hace un año.

