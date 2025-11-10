El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Oriol Junqueras, líder de ERC, y Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso EP

Esquerra carga contra la ruptura de Junts, da más tiempo al Gobierno y apuesta por que la legislatura «avance»

ERC ofrece un asidero a Sánchez: si cumple con la financiación singular, cree que Junts no podrá votar en contra en el Congreso

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:17

ERC ha decidido dar más tiempo a Pedro Sánchez. Dos semanas después de que Junts anunciara su divorcio con el presidente del Gobierno, materializado con ... el veto a todas las leyes que impulsen el PSOE y Sumar en el Congreso, los republicanos se han desmarcado de la vía rupturista de los junteros, que han calificado como «numerito» y «escenificación», y han apostado por mantener abierta la negociación con los socialistas para tratar de que la legislatura «avance».

