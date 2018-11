Errejón defiende que en Venezuela «se respetan las libertades» y «la gente hace tres comidas al día» El cabeza de lista de Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid, Íñigo Errejón. / EFE El cofundador de Podemos asegura que con el régimen de Maduro «se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública, que tenga acceso a la educación» EUROPA PRESS Madrid Martes, 6 noviembre 2018, 17:32

El cabeza de lista de Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid, Íñigo Errejón, considera que en Venezuela «ha habido importantísimos avances», como demuestra el hecho, a su juicio, de que la gente haga «tres comidas al día», y de que se respeten «los derechos y libertades de la oposición».

Así lo asegura en una entrevista en el semanario chileno The Clinic publicada a finales de octubre, y recogida por Europa Press, al ser preguntado por el motivo por el cual defiende al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

«El proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista, inequívocamente democrática, donde se respetan los derechos y libertades de la oposición, que dicen todos los días por casi todas las televisiones que viven una dictadura», afirma Errejón.

El dirigente de Podemos reconoce a continuación que hay «muchas tareas» que «el proceso político venezolano no ha resuelto bien», como la «conducción económica», la «gestión de relaciones con la oposición» o en «la gestión de la seguridad ciudadana».

«Ha habido importantísimos avances»

No obstante, Errejón recalca después que en Venezuela «ha habido importantísimos avances». Ante la afirmación del entrevistador de que solo se perciben «retrocesos», el candidato de Podemos responde: «No, no, no, en Venezuela la gente hace tres comidas al día».

«Se han hecho drásticos avances, por ejemplo, en conseguir que la gente tenga acceso a la salud pública, que tenga acceso a la educación», defiende más adelante. «Yo conozco centros de salud gratuitos donde le hacen radiografías gratuitas a gente que antes no lo podía pagar», asegura.

Preguntado por la escasez de medicamentos, Errejón reconoce que «eso es otra cosa», y añade que «no es que no haya medicamentos», sino que «hay toda una derivación de medicamentos que están subvencionados en Venezuela, que se venden más caros en Colombia, y que se hace tráfico con cosas que están subvencionadas».

Marcha de Venezuela

En cuanto al motivo por el cual cree que la gente huye de Venezuela, Errejón responde que «hay una situación con la inseguridad muy incómoda de vivir». «Hay una crispación y una polarización política en el país muy dura, y creo que la conducción económica no ha sido capaz de asegurar un buen combate contra la inflación y un buen combate contra el desabastecimiento», explicado.

A su juicio, eso es lo que «ha producido que la gente vaya a buscar una vida mejor en otros países». Por ello, pide reflexionar sobre el hecho de que «después de 14, 15 ó 16 años de proceso político, haya graves errores o graves dificultades en la conducción económica que no han sido solventadas».

«Y luego, en mi opinión, creo que ha faltado, por una oposición extremista y por una incapacidad de realizarlo desde el gobierno, algún acuerdo constitucional que asegure unas reglas mínimas de competencia política», añade.

«Una de las tareas fundamentales de los gobiernos progresistas en América Latina, es atraer a las derechas nacionales al campo del combate constitucional, porque cuando no los atrae a que combatan dentro de la constitución, combaten fuera», apostilla.