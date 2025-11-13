El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariano Moreno en un momento de la grabación de su interrogatorio en el Supremo

Mariano Moreno en un momento de la grabación de su interrogatorio en el Supremo R.C:

Sobres del PSOE: «Ellos se encargaban de repartir el dinero entre su equipo... supongo yo, claro»

La grabación de la hora de declaración del exgerente del partido ante el Supremo certifica la falta de controles en la caja de Ferraz

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:56

Comenta

Es la mañana del 29 de octubre de este 2025. Mariano Moreno Pavón, el hombre que controló la caja central del PSOE entre 2017 y ... 2021, declara como testigo ante el juez Leopoldo Puente, instructor del caso 'Abalos-Cerdán' en el Supremo. El instructor le ha citado para aclarar los pagos opacos y sin «soporte documental», los famosos sobres llenos de dinero y con el emblema del partido, a José Luis Ábalos y a Koldo García. Unos abonos, que según el PSOE, no fueron irregulares porque –alegó el partido en su escrito al Supremo- Koldo, en realidad, aunque no tenía cargo alguno en el partido, se hacía cargo de cobrar el dinero destinado al «equipo» de la Secretaría de Organización del PSOE, que entonces dirigía Ábalos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  2. 2

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  3. 3

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  4. 4

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  5. 5 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  6. 6

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  7. 7

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  8. 8

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid
  9. 9

    Las Eras recupera el solar junto a la antigua comisaría para acoger cincuenta viviendas para jóvenes en 2026
  10. 10 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sobres del PSOE: «Ellos se encargaban de repartir el dinero entre su equipo... supongo yo, claro»