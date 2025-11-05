El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista este martes, del libro «Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne» en París. EFE

El rey emérito advierte de la «fragilidad» de la Corona: «España no es un país monárquico»

Asegura en sus memorias que salen hoy a la venta en Francia que Corinna fue un «amargo error» y que se le han adjudicado una decena de romances, «la mayoría ficticios»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 4 de noviembre 2025

Comenta

Uno de los libros más esperados de este final de año en España llega primero hoy a las librerías en Francia. Las memorias del rey ... emérito Juan Carlos I, tituladas 'Reconciliación' y coescritas con su biógrafa francesa Laurence Debray, se ponen primero a la venta en el país vecino, antes de su comercialización en España en diciembre. EL CORREO ya ha podido consultar esta obra con la que el exjefe del Estado intenta reconciliarse con sus conciudadanos y se muestra comprometido a hacer cuanto pueda para que Felipe VI «tenga éxito».

