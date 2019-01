Editorial: Unidad sobre Venezuela Los partidos españoles deben realzar sus coincidencias sobre la necesidad de elecciones libres en el país y dejar de lado sus diferencias El ministro de Exteriores, Josep Borrell, durante su comparecencia en rueda de prensa, este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros. / Efe EL NORTE Valladolid Sábado, 26 enero 2019, 11:00

Los últimos acontecimientos en Venezuela han avivado la diatriba sobre su situación en la arena política española. La discusión entre posturas abiertamente militantes contra el régimen de Chávez y de Maduro y las posiciones más diplomáticas con especto al futuro en el país se convirtió, inmediatamente después de la autoproclamación como presidente de la República de Juan Guaidó, en un enfrentamiento directo entre el PP y Ciudadanos, que exigieron su reconocimiento, y el Gobierno socialista, que se acogió a la cautelosa actitud mostrada por la UE para posponer un pronunciamiento en ese sentido. Todo, mientras Podemos coincidía con Maduro y sus partidarios. Los vínculos históricos entre España y Venezuela y los intereses compartidos a ambos lados del Atlántico explicarían solo en parte tan decididas apuestas sobre el conflicto y su deriva. Porque esas mismas relaciones aconsejarían que la política española tratara de derivar el desencuentro al ámbito de las cuestiones de Estado e intentar que la fractura entre venezolanos no se proyectara entre quienes, formando parte de la Unión Europea, tienen la obligación de brindar salidas a los ciudadanos de aquel país. Interesa que España, desde su institucionalidad integradora, se pronuncie de la manera más unitaria posible sobre los acontecimientos que se suceden en una tierra que atraviesa tan extrema crisis institucional. La discusión sobre si el Gobierno Sánchez va a la zaga de la posición europea, e incluso la lastra, o trata de conducir lentamente a la Unión hacia el reconocimiento de Guaidó resulta ociosa e inconveniente cuando las circunstancias en Venezuela no permiten asegurar una solución inmediata. Cuando cada hora que transcurre ofrece señales cambiantes, algunas de ellas esperanzadoras. Maduro sabe que el tiempo corre en su contra mientras se aferre al poder cerrando los ojos ante una contestación social abrumadora y creciente, y frente a la respuesta que trata de articular Guaidó desde la presidencia de la Asamblea Nacional. Maduro no puede continuar guareciéndose tras los altos cargos militares para afrontar una oleada de protestas que irá a más, ni siquiera con ofertas vagas de diálogo y negociación. El colapso total de Venezuela reclama la convocatoria y celebración democráticas de unas elecciones de transición hacia un sistema de libertades que deje atrás el régimen chavista. Es necesario que los grupos parlamentarios en España realcen su coincidencia en torno a ese extremo, dejen en segundo plano las diferencias que vienen manteniendo hasta la fecha y renuncien a utilizarlas como argumento de pugna doméstica.

Sostener las pensiones

El gasto en pensiones ha arrancado el año con el mayor aumento anual desde hace más de una década. Tras volver a vincular la revalorización de las prestaciones con el IPC para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo -lo que permitió subidas del 1,7% el año pasado y del 1,6% este año-, la nómina mensual de las pensiones contributivas se ha incrementado en enero un 7,08% en tasa anual hasta los 9.535 millones de euros. El Banco de España ha urgido a los políticos a que resuelvan «cuanto antes» cómo se va a sostener el sistema de la Seguridad Social para que recupere el equilibrio financiero. Los políticos deben decidir las medidas pero el objetivo tiene que ser garantizar la sostenibilidad social y financiera del sistema para los pensionistas actuales y futuros.