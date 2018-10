Editorial: Las reservas se agotan El actual sistema de Seguridad Social no da más de sí y hay que tomar decisiones rápidas Fotolia EL NORTE Valladolid Lunes, 15 octubre 2018, 08:33

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que apenas conserva unos 8.000 millones de euros de los cerca de 67.000 millones que llegó a acumular en 2011, habrá de aportar unos 3.000 millones al pago de prestaciones de aquí a finales de año, con lo que quedará reducido a la mínima expresión después de una sangría permanente que comenzó en 2012 y que no se ha detenido cuando la recesión ha cesado. En diciembre, el sistema deberá hacer frente a unos requerimientos de unos 18.400 millones entre la paga ordinaria, la extraordinaria y la liquidación por IRPF de las prestaciones sujetas a este impuesto, de los que apenas unos 10.000 se obtendrán de las cotizaciones (a pesar de que están subiendo al 5,5% anual) y 6.330 provendrán de los 13.830 millones de crédito con cargo a los Presupuestos, de los que ya se utilizaron 7.500 millones en la paga extraordinaria de julio.

A estos gastos habrá que añadir la revalorización pactada con el PNV, que asciende a unos 1.800 millones, y, si la inflación supera el 1,6%, el Gobierno deberá retribuir la diferencia con una 'paguilla' en enero. El PSOE nunca estuvo de acuerdo con el recurso al fondo de reserva, pero, en las circunstancias actuales, el Gobierno no tiene otro camino practicable para resolver las estrecheces. Es evidente que el actual sistema de Seguridad Social no da más de sí, y que si no se toman decisiones rápidas, o bien se desatenderán los compromisos con los pensionistas –algo inimaginable– o se desbocará el déficit público, algo que Bruselas no va a consentir.

La sostenibilidad de las pensiones debe quedar resuelta cuanto antes, para lo que es preciso acelerar los trabajos de la comisión del Pacto de Toledo, que lleva meses reuniéndose sin resultados porque los líderes políticos no han buscado todavía el acuerdo. Con el consenso existente sobre la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas –la indexación con el IPC, aunque influyan también otras variables en la revisión anual–, ya está claro que habrá que obtener recursos por varias vías a la vez, elevando las cotizaciones, incrementando la aportación presupuestaria –más allá de sufragar las pensiones no contributivas como actualmente– y, a medio plazo, endurecer las condiciones de acceso a las pensiones, retrasando la edad de jubilación a medida que se vaya incrementado la esperanza de vida, y ajustando la relación entre la cuantía de las pensiones y los años de cotización.