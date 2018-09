Editorial: Una ministra señalada Los exabruptos homófobos de la titular de Justicia la colocan en el disparadero en un Gobierno con crecientes problemas de coherencia Fernando Grande-Marlaska y Dolores Delgado. / EFE EL NORTE Valladolid Miércoles, 26 septiembre 2018, 09:25

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, tuvo ayer que comparecer en el Senado para someterse a una sesión que acabó con su reprobación por la mayoría del PP a raíz de la equívoca postura que ella y el Gobierno mantuvieron ante la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena por Carles Puigdemont. Lo hizo el mismo día en que se conocieron los términos de una grabación de 2009 en la que calificó de «maricón» al entonces juez y hoy titular de Interior Grande-Marlaska, en un contexto en el que parecía revelar su opción sexual, con la connivente anuencia de Baltasar Garzón ante el excomisario Villarejo, un especialista en las cloacas más inmundas del Estado. El exabrupto homófobo resulta aun más reprobable en tanto que suena a descalificación personal ante quienes desempeñaban tareas de responsabilidad pública en torno a Grande-Marlaska. Éste se mostró ayer tan comprensivo con su compañera de Consejo de Ministros como solidario con el Gobierno Sánchez. Pero, desde el momento en que concernió y concierne a dos personas con deberes públicos, el exabrupto deja de ser una afrenta personal que pueda disculparse en el ámbito de las relaciones privadas. Un Gobierno que se dice igualitario y feminista -con una ministra de Justicia que hace nueve años prefería tribunales compuestos de hombres- no puede pasar por alto el episodio grabado imputando la revelación de la escena a uno de sus protagonistas, el hoy encarcelado excomisario Villarejo, como acto de chantaje dirigido contra la estabilidad del Ejecutivo. De hecho esa revelación ha evidenciado que la ministra de Justicia no dijo la verdad al declarar públicamente que nunca había mantenido relaciones profesionales con el excomisario Villarejo, cuando en realidad ha quedado documentado que su problema es que mantuvo contactos extraprofesionales en un tono incalificable. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa mediante una moción de censura que salió adelante por las causas de corrupción que acumulaba el partido de Mariano Rajoy. Las circunstancias de su investidura, sin que mediaran elecciones, conferían una especial exigencia ética a su mandato. El presidente Sánchez no puede continuar soslayando los problemas de cohesión y coherencia que presenta su Gobierno, incluido el rastro que sus integrantes pudieron dejar en el pasado reciente. Tampoco le hace falta escuchar a Pablo Iglesias, demandando que quien se reúna «de manera afable con un personaje de las cloacas» no tiene cabida en un Gobierno, para constatar que se enfrenta a su enésima crisis en tres meses.

Reformar la Constitución

A punto de cumplirse 40 años de vigencia de la Constitución, el CIS ha aprovechado su Barómetro político para preguntar a los españoles si son partidarios de reformar la Carta Magna. Siete de cada diez lo considera necesario y más de la mitad es partidario de una reforma «importante» o «casi total». Si esto lo unimos a que el 54,8% está poco o nada satisfecho con cómo funciona la democracia en España -aunque el 85,8% admite que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno- y que el 75,9% de los encuestados cree que el Parlamento presta demasiada atención a problemas de poca importancia -sólo el 14% piensa que trata los problemas que realmente preocupan a los españoles- nos encontramos con que el sistema político parece defraudar a la mayoría de los españoles. En manos de los políticos está frenar la decepción ciudadana.