Editorial: Los lazos de la confrontación La creciente crispación social en Cataluña adquiere dimensiones preocupantes Paseo Pujades de Barcelona donde una mujer ha sido agredida cuando retiraba lazos amarillos. / Enric Fontcuberta / EFE EL NORTE Valladolid Jueves, 30 agosto 2018, 09:04

La guerra de los lazos amarillos ha elevado hasta niveles inquietantes la llama de la confrontación social en Cataluña. La tensión trasladada a las calles por pirómanos ocultos bajo el disfraz de políticos ha acelerado el deterioro de la convivencia y alimentado un peligroso polvorín. Es misión de todos evitar que estalle. Lucir a título particular un lazo amarillo en solidaridad con los líderes del 'procés' en prisión forma parte de un legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Y como tal debe ser defendido y amparado.

Invadir el espacio público con ese signo de protesta, imponer tal simbología desde las instituciones y utilizar a la Policía bajo su control para amedrentar y reprimir con actuaciones arbitrarias a los disidentes de la 'verdad oficial' es más propio de regímenes autoritarios que de una democracia asentada. Al actuar con esa falta de respeto a los derechos ciudadanos, el secesionismo olvida que los edificios públicos, el mobiliario urbano y las plazas o avenidas no pueden estar al servicio de una causa ideológica o un partido. Que son patrimonio de toda la sociedad y, en consecuencia, están sometidos a una exigencia de neutralidad. Y que la misma libertad de expresión en la que se escuda para justificar su ocupación con lazos amarillos ampararía a quienes los retiran, sin que esta última actitud pueda ser calificada de «infracción» y, por tanto, sancionable, en contra de las instrucciones de la Generalitat a los Mossos d'Esquadra.

El independentismo juega con fuego al intentar arrogarse el monopolio de la calle y acosar a quienes, en el uso de su libertad, rechazan sus objetivos. Quim Torra ha vinculado a estos últimos con el «fascismo» en una nueva exhibición de que es más proclive a provocar incendios que a ejercer de bombero. La agresión a una mujer que quitaba lazos –el presunto autor ha sido acusado de un delito de odio– y algunas escenas registradas en las últimas horas en Cataluña demuestran una creciente crispación social, alimentada por extremistas de diverso signo, y los riesgos que lleva asociados.

El golpe de efecto de Ciudadanos al encabezar Albert Rivera e Inés Arrimadas una retirada de lazos en la localidad de Alella (Barcelona) intenta dejar en evidencia a un Gobierno que se ha puesto de perfil como si esta batalla no fuera con él. Es comprensible que Pedro Sánchez se esfuerce en no echar más leña al fuego y actúe con la máxima cautela. Pero no por ello puede eludir sus responsabilidades.