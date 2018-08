Editorial: Firmeza ante el desafío Con serenidad, el Gobierno debe poner límites a la belicosidad de Quim Torra Quim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña. / MARTA PÉREZ / EFE EL NORTE Valladolid Domingo, 19 agosto 2018, 12:27

Los actos del 17-A, en el primer aniversario de los atentados yihadistas del año pasado, han sido claramente aprovechados por los soberanistas para reavivar el 'procés', emponzoñar aún más la convivencia, desacreditar la institucionalidad del Estado, ahondar la fractura social y hacer proselitismo para su causa disolvente e inamistosa.

Ha sido bien evidente que el ámbito controlado por el soberanismo, de la Generalitat a las organizaciones independentistas, no se ha preocupado en absoluto de atender a las víctimas, que han manifestado su dolorida protesta por ello, puesto que su único afán estaba centrado en convertir los actos en caja de resonancia y en impulsar su causa cargada de resentida hostilidad. Quim Torra ya deseó el día 17 a «los amigos» de los CDR «suerte» en su manifestación matutina de deslegitimación del Estado, pero el summum de la agresividad se alcanzó ante la cárcel de Lledoners, donde están recluidos los presos preventivos del 1-O, cuando Torra dijo en tono airado que los independentistas no van a estar a la defensiva, sino que van a «atacar este Estado injusto».

Pedro Sánchez ha comenzado su mandato proponiendo diálogo y negociación con el soberanismo, que de momento ha hecho posible la apertura de algunos cauces, comisiones bilaterales, cerrados desde hace años. Evidentemente, o el conflicto se resuelve por estas vías pacíficas (que no han impedido al Gobierno recurrir ante el Constitucional una moción del Parlament inaceptable) o la alternativa será dramática. Pero no es posible dejar de ver que el mundo soberanista sometido a la épica de Puigdemont no está por el diálogo, sino que endurece día a día su posición.

No se puede tolerar que el presidente de la Generalitat, representante del Estado en la comunidad, arengue a los ciudadanos con la consigna de «atacar al Estado». Con serenidad pero con la debida firmeza, hay que señalar que el Gobierno tiene la obligación de poner límites a esta belicosidad que anuncia actitudes que conviene prevenir de antemano. La sociedad catalana, que en su mayor parte no es independentista, no puede ser nuevamente zarandeada hasta la conmoción mediante provocaciones cada vez más graves.