Editorial: Las dos barajas de Torra El presidente catalán no puede jalear a quienes atentan contra el orden público y los derechos de los demás ciudadanos

John F. Kennedy dijo en su celebérrimo discurso de toma de posesión que quienes en el pasado habían intentado insensatamente cabalgar a lomos de un tigre, habían terminado invariablemente siendo devorados por su cabalgadura. Tanto Puigdemont como Torra, su epígono, han tenido ocasión de comprobarlo: tras apoyarse en los independentistas más radicales para tratar de sacar adelante el inviable 'proceso' soberanista, han sido vapuleados por sus teóricos partidarios en cuanto han dado la menor prueba de cordura. En octubre del año pasado, Puigdemont ya tuvo que renunciar a convocar elecciones como alternativa a la DUI porque sus huestes le habían preparado un brutal linchamiento, y ahora Torra está sufriendo con progresiva virulencia los efectos de su relativa tibieza y de su resistencia a volar todos los puentes y a declarar de forma inequívoca una ruptura testimonial que solo serviría para cerrar todas las vías de futuro. El domingo pasado, los Mossos d'Esquadra impidieron que los Comités de Defensa de la República, cercanos a la CUP, arremetiesen físicamente contra una manifestación de policías estatales. El consejero de Interior, Miquel Buch, fue tildado de traidor por ello y la CUP llegó a pedir su dimisión. En un alarde de cobardía política, el jefe de Buch, Torra, daba ayer las gracias a los CDR por «apretar» en favor del proceso. Ni así consiguió el jefe del Ejecutivo catalán disimular los abucheos que se le dedicaron por sus «incumplimientos». Es lógico suponer que la sociedad catalana ha tomado buena nota de lo que está ocurriendo. Porque una cosa es mantener una reivindicación política más o menos utópica y otra bien distinta generar unas expectativas que enfervorizan a una minoría que no está dispuesta a resignarse al fracaso. La sociedad no puede admitir que sus representantes jaleen a los violentos y les den abiertamente alas. Y el Gobierno del Estado, aún defendiendo la vía del diálogo, tampoco puede tolerar que su interlocutor principal juegue impunemente a dos barajas, una de las cuales no es democrática.

El triunfo de la democracia

La victoria del sistema democrático frente a ETA fue solemnizada ayer por España y Francia en un acto al más alto nivel en el que los gobiernos de ambos países reconocieron el valor de su intensa y eficaz colaboración en la lucha antiterrorista y rindieron un cálido homenaje a las víctimas. La destacada presencia de jueces, fiscales y mandos policiales en la ceremonia presidida por Pedro Sánchez y el primer ministro galo, Eduard Philippe, quiso visualizar que el triunfo sobre el fanatismo asesino lo es de todo el Estado de Derecho. Del mismo al que ETA intentó sin éxito doblegar para imponer su proyecto totalitario. Porque resulta incuestionable que si esta abandonó hace ya siete años su actividad criminal y anunció su disolución el pasado mayo no fue por su propia voluntad ni porque hubiese visto cumplidos sus objetivos. Lo hizo porque la fortaleza de las instituciones ganó la batalla a la barbarie. El acto de la Moncloa, de enorme valor simbólico, permitió escenificar esa realidad y agradecer la decisiva contribución de Francia, así como un sentido tributo a las víctimas. Pero el mejor homenaje que pueden recibir es que los documentos intervenidos a la banda terrorista en suelo galo, cuya entrega simbólica se efectuó ayer, sirvan para evitar que queden impunes los más de 350 asesinatos de ETA aún por esclarecer.