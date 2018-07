Editorial: Agria disputa en el PP Maria Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. / EFE La campaña está resultando excesiva en acritud y deficitaria en impulso EL NORTE Valladolid Domingo, 1 julio 2018, 11:01

Los inscritos del Partido Popular decidirán el día 5 quiénes son los dos finalistas que competirán en el próximo congreso del PP para suceder a Rajoy(si uno de ellos se destaca lo suficiente, ya será el elegido). Este es, pues, el último fin de semana de la campaña, excesiva en acritud y deficitaria en impulso, quizá porque los cinco candidatos en liza son conscientes de que el gran partido de masas que parecía el PP, con sus imaginarios 870.000 afiliados, movilizaba apenas a 66.000 y era en realidad una red clientelar formada por poco más que los cargos orgánicos o los aspirantes a serlo (en las últimas elecciones municipales, el PP presentó 62.000 candidatos). Todo parecía relativamente previsto cuando, al marcharse Rajoy con despechada presteza, las miradas se volvieron hacia el gallego Feijóo, quien desde tiempo atrás era insistentemente mencionado como el delfín ya dispuesto para la sucesión cuando llegara el caso. Feijóo era un personaje periférico con gran arraigo en su región –ha obtenido tres mayorías absolutas– y sin vínculos con la corrupción del aparato, pero por razones todavía no aclaradas del todo no ha aceptado el envite. Frustrado el proyecto original, la sucesión ha debido plantearse en clave interna. Las números dos del partido y del Gobierno, Cospedal y Soraya respectivamente, rivales perpetuas porque el reparto del poder así lo establecía, compiten entre sí y con Pablo Casado, uno de los delfines oficiales. Cuarto en discordia, el veterano exministro de Exteriores García Margallo también se presenta a la elección, pero lo hace más como conciencia crítica que como aspirante real. A su juicio, los contendientes, «dos viudas y el hijo adoptivo de Mariano Rajoy», no son las personas adecuadas para suceder a Rajoy porque en cierto modo son también los responsables de la crisis. Lo inquietante es que, desde el primer momento, la propia organización del proceso de primarias ha descartado los debates «porque dividen». Cuando un partido se encuentra en horas bajas por la pérdida del poder y por un cúmulo de adversidades, como es el caso del PP, el único modo de remontar el bache es defender un programa potente, imaginativo e ilusionante. De otro modo, la elección se reduce a una disputa personalista que, al zanjarse, abre destructivos resentimientos y dificulta una verdadera regeneración.