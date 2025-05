El director del parador de Teruel niega «rotundamente» que Ábalos montara una fiesta con prostitutas «No hubo ninguna fiesta. No hubo ningún destrozo ni ninguna reunión. No es ninguna opinión, es la verdad de lo que ocurrió», afirma tajante Joaquín Gutiérrez

«Rotundamente no. No hubo ningún tipo de desperfecto ni de queja ni nada de nada. Si hubiera habido cualquier anomalía el primero que lo ... hubiera sabido hubiera sido yo». El director del Parador Civia de Teruel negó hoy en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado cualquier irregularidad en la estancia de José Luis Ábalos y sus acompañantes durante la noche del 15 de septiembre de 2020, en la que, según afirma OK Diario, el exministro montó una fiesta en el establecimiento con prostitutas.

«No hubo ninguna fiesta. No hubo ningún destrozo ni ninguna reunión. No es ninguna opinión, es la verdad de lo que ocurrió», afirmó tajante Joaquín Gutiérrez López, director del parador desde 2009, en el Senado, donde explicó que la comitiva reservó ocho habitaciones para ocho personas y que él mismo recibió al exministro (que llegó en su coche, no en una furgoneta) acompañado por Koldo García, su asesor. Y que el propio García le pidió que a Ábalos que le sirvieran la cena en la habitación porque estaba muy cansado. Según Gutiérrez, los trabajadores que han hablado con la prensa (con cámara oculta) o no trabajaban esa noche o hablaban sobre «comentarios» de terceros o se «agobiaron» al ser preguntados y ahora aseguran que no recuerdan lo que contestaron. El director, que negó haber recibido presiones para dar algún tipo de versión, abundó en no consta que nadie ajeno a los huéspedes registrados oficialmente subiera a las habitaciones y en que «no hubo ningún tipo de destrozo» por lo que ningún trabajador le comentó nada sobre el respecto. Y sostuvo el director, que lleva 52 años trabajando en Paradores, que es falso que esta institución girara una factura por desperfectos al ministerio de Transportes. «Furgoneta con escorts» Según las informaciones de Ok Diario, José Luis Ábalos montó una fiesta en el parador de Teruel con «señoritas» en plena pandemia, el 15 de septiembre de 2020, tras lo cual dejó la suite principal «completamente destrozada». Ábalos, siempre según el citado medio, se llevó al parador una «furgoneta con escorts» procedentes de Valencia para la supuesta juerga en la que habría estado acompañado –afirma el diario digital- de su entonces asistente, Koldo García, de el hermano de éste, Joseba. Estos hechos, desmentidos en varias ocasiones por los protagonistas, habrían tenido lugar durante el viaje oficial del entonces titular de Transportes a la provincia para supervisar unas obras ferroviarias de la línea Valencia-Teruel. Un desplazamiento en el que estuvo acompañado por Pilar Alegría, entonces delegada del Gobierno en Aragón y hoy ministra de Educación y Portavoz. Alegría declarará en esta misma comisión sobre el 'caso Koldo' en la cámara alta el próximo jueves tras ser citada también por el PP. La ministra, que ha denunciado una campaña machista contra ella a cuenta de estas informaciones sobre el parador, ya adelantó en su momento que durante el aproximadamente año y medio en el que fue delegada del Gobierno únicamente durmió fuera de casa en esa ocasión del viaje a Teruel y que desconoce absolutamente lo que puso ocurrir o no de puertas para adentro de una habitación.

