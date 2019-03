Directo | Teresa Prohias declara como testigo en el juicio del 'procés'

Melchor Saiz Pardo

Afirma que el departamento de Presidencia solo había dos expedientes de Unipost, pero por volumen mucho menor y nada que ver con el referéndum. Dice la testigo tajantemente que desde Presidencia no se hizo ningún pedido. Afirma que es casi "imposible" saber quién lo ordenó. "No se hizo un pedido. No se hizo el procedimiento. Del examen de nuestros registros no existe ese expediente", apunta. Insiste en que solo hay dos pedidos de 6.000 y 12.000 de unos "acuerdos marcos" sin relación con el 1-O.