Directo | «Los Mossos no mostraron el más mínimo interés en coordinarse»

Melchor Saiz Pardo

Recuerda que los efectivos de la Policía y la Guardia Civil salieron a las 5.30 de la mañana. A las 7.30 tuvo una reunión en la que se evaluó la actuación de los Mossos. "Hasta ese momento no se había producido ningún cierre". "A las 8.30 supimos que íbamos a actuar en solitario porque no había ninguna unidad de apoyo. Solo había parejas de Seguridad Ciudadana". Nieto dice que la Brimo, los antidisturbios, no intervinieron en todo el día.