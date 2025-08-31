Detenido en España un huido de la justicia italiana incluido entre los más peligrosos Estaba acusado de liderar una organización criminal de carácter mafioso dedicada al tráfico de drogas, a la extorsión, además de al tráfico ilegal de armas y explosivos

La Guardia Civil, en colaboración con los Carabinieri de Italia, ha detenido en Barcelona a un hombre huido de la justicia italiana, prófugo desde 2023 y con varias causas penales pendientes, incluido en la lista de los más peligrosos y residente en la provincia de Alicante bajo identidad falsa, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, ha precisado que el detenido estaba acusado de liderar una organización criminal de carácter mafioso dedicada al tráfico de drogas a gran escala y a la extorsión, además de al tráfico ilegal de armas y explosivos.

Sobre este hombre pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para su localización y arresto emitida por las autoridades italianas el pasado mes de diciembre.

El Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina del cuerpo de los Carabinieri pudo determinar que tras haber sido reclamado por las autoridades italianas, el huido abandonó Italia para encontrar refugio en España y asentarse en este país para evitar su detención, ha detallado el instituto armado.

La unidad italiana encargada de la investigación contactó con la Guardia Civil para aunar fuerzas y realizar una investigación conjunta centrada en localizar al prófugo.

Tras varios meses de pesquisas e intercambio bilateral de información, los investigadores del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) la Guardia Civil consiguieron ubicar al huido en la provincia de Alicante, donde residía junto a su núcleo familiar más estrecho bajo una identidad falsa para evitar ser detectado.

Localizado el paradero del huido en España, se realizaron varios operativos tanto en este país como en Italia para estudiar su entorno y lograr así llegar hasta el reclamado. Gracias a estos esfuerzos se pudo averiguar que el huido frecuentaba Barcelona, donde realizaba asuntos cotidianos y de su vida personal, ha agregado la Benemérita.

Los investigadores de la Guardia Civil establecieron varios operativos en la capital catalana para la localización del individuo hasta que finalmente fue detenido.

En el momento de la detención, los investigadores hallaron entre los efectos de este hombre las identidades falsas de las que se valía para evadir el control policial junto a bastante dinero en efectivo y otros efectos de valor como relojes de alta gama y piezas de oro. También fueron encontrados varios teléfonos móviles y tarjetas de telefonía que facilitaban sus comunicaciones, tanto en España como en Italia.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia, a la espera de resolverse el procedimiento de entrega a las autoridades italianas para su enjuiciamiento en dicho país.

La Guardia Civil ha explicado que gracias a la cooperación policial internacional y las vías de enlace existentes, el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa tomó las riendas de la investigación en conjunción con sus homólogos italianos y se logró detener a este individuo este mes de agosto en Barcelona.

El operativo conjunto que puso fin a la huida de esta persona estaba formado por agentes del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa, miembros de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña y agentes del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina del Cuerpo de Carabinieri.