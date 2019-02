Defensa acusadora Los juzgados del 'procés' harían mal en negar la naturaleza democrática de nuestro Estado de Derecho EL NORTE Valladolid Miércoles, 13 febrero 2019, 08:47

El Tribunal Supremo dio inicio ayer al juicio de mayor alcance celebrado en España porque en él se sientan en el banquillo responsables del Estado autonómico acusados de valerse de su poder para desgajar Cataluña del resto del territorio nacional, por lo que habrían incurrido en los presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación. La sesión demostró que la defensa de los encausados va orientada a cuestionar el carácter garantista y democrático del juicio mediante el establecimiento de un nexo indisoluble entre las condiciones en que se ha desarrollado la instrucción del sumario y las graves imputaciones que pesan sobre ellos. El letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva llegó a señalar que se habían «restringido» todos los derechos fundamentales que contempla la Constitución. Parece evidente que tales alegaciones no iban dirigidas tanto a los siete miembros de la Sala como a los integrantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia a la que los procesados tendrían el propósito de acceder en caso de ser condenados por el Supremo y desestimados sus recursos por parte del Constitucional. Pero, aun formando parte de los derechos de los acusados adoptar la estrategia de defensa que estimen, han de tener en cuenta que todo reproche hacia el procedimiento seguido que comporte un juicio de intenciones contra la actuación del Supremo se excedería de lo legítimo. Además, la acumulación de desacuerdos y quejas respecto a la misma no debería rebasar la línea de lo jurídicamente sostenible hasta convertirse en un alegato político que niegue la naturaleza democrática de nuestro Estado de Derecho. Porque por cuestionable que resulte, por ejemplo, la prisión provisional que afecta a nueve de los doce acusados, ésta ha sido acordada conforme a la ley. El abogado Andreu Van den Eynde se refirió al perjuicio que para la presunción de inocencia de los acusados suponían manifestaciones de responsables públicos en los que daban por sentada su condena. Una advertencia acertada puesto que es inadmisible que representantes institucionales se pronuncien de manera tan impropia antes de que dicte sentencia la Justicia. Pero si se ha generado un cierto estado de opinión escorado hacia la presunción de condena no son ajenas a ello las declaraciones de los propios acusados y de muchos de quienes dicen defender su inocencia. También cuando el independentismo ha exigido al Gobierno que procurase la absolución de los doce encausados. Un estado de opinión que será alimentado por cuantas señales den acusados y defensas de estar mirando, en realidad, al horizonte remoto de Estrasburgo.